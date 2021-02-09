https://ria.ru/20210209/ustalost-1596709799.html
Назван способ побороть усталость по утрам
Назван способ побороть усталость по утрам
Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала несколько простых советов, как побороть утренней чувство усталости. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:30
2021-02-09T17:30
2021-02-09T17:30
анжелика дюваль
кофе
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала несколько простых советов, как побороть утренней чувство усталости.Так, она посоветовала отказаться от чашки кофе натощак и заменить ее на стакан воды с соком лимона.Также она напомнила, что на качество сна влияет и температура в комнате: спать следует в хорошо проветриваемом помещении, воздух должен быть влажным.За час до сна нужно отложить телефон и выключить телевизор, а засыпать нужно до полуночи. В противном случае это чревато головными болями и сонливостью на следующий день.
https://ria.ru/20210117/kofe-1593406666.html
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анжелика дюваль, кофе, общество