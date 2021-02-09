Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/ustalost-1596709799.html
Назван способ побороть усталость по утрам
Назван способ побороть усталость по утрам
Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала несколько простых советов, как побороть утренней чувство усталости. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:30
2021-02-09T17:30
анжелика дюваль
кофе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593509896_0:100:3068:1826_1920x0_80_0_0_989f92d1c7ab7321b27d4cfae43ef167.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала несколько простых советов, как побороть утренней чувство усталости.Так, она посоветовала отказаться от чашки кофе натощак и заменить ее на стакан воды с соком лимона.Также она напомнила, что на качество сна влияет и температура в комнате: спать следует в хорошо проветриваемом помещении, воздух должен быть влажным.За час до сна нужно отложить телефон и выключить телевизор, а засыпать нужно до полуночи. В противном случае это чревато головными болями и сонливостью на следующий день.
https://ria.ru/20210117/kofe-1593406666.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593509896_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_ceb848d0a25db9f64820dbaf83449262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анжелика дюваль, кофе, общество

Назван способ побороть усталость по утрам

17:30 09.02.2021
 
© Depositphotos / NatashaFedorova Мужчина выключает будильник
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Depositphotos / NatashaFedorova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала несколько простых советов, как побороть утренней чувство усталости.
Так, она посоветовала отказаться от чашки кофе натощак и заменить ее на стакан воды с соком лимона.
"После этого через 20-30 минут можно приступить к завтраку, тогда ваш организм проснется быстрее и будет готов к рабочему дню", — пояснила она.
Также она напомнила, что на качество сна влияет и температура в комнате: спать следует в хорошо проветриваемом помещении, воздух должен быть влажным.
За час до сна нужно отложить телефон и выключить телевизор, а засыпать нужно до полуночи. В противном случае это чревато головными болями и сонливостью на следующий день.
Приготовление кофе - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 16:14
Женщина отказалась от кофе и удивилась результату
 
Анжелика ДювальКофеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
Лента новостейМолния