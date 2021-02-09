https://ria.ru/20210209/ustalost-1596709799.html

Назван способ побороть усталость по утрам

Назван способ побороть усталость по утрам

Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала несколько простых советов, как побороть утренней чувство усталости. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:30

2021-02-09T17:30

2021-02-09T17:30

анжелика дюваль

кофе

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала несколько простых советов, как побороть утренней чувство усталости.Так, она посоветовала отказаться от чашки кофе натощак и заменить ее на стакан воды с соком лимона.Также она напомнила, что на качество сна влияет и температура в комнате: спать следует в хорошо проветриваемом помещении, воздух должен быть влажным.За час до сна нужно отложить телефон и выключить телевизор, а засыпать нужно до полуночи. В противном случае это чревато головными болями и сонливостью на следующий день.

https://ria.ru/20210117/kofe-1593406666.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анжелика дюваль, кофе, общество