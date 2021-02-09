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В РАН прокомментировали ситуацию с зарплатами ученым
В РАН прокомментировали ситуацию с зарплатами ученым
Российская академия наук уже несколько лет отлучена от вопроса формирования зарплат ученым и благодарна сотруднице института цитологии и генетики за то, что... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:58
2021-02-09T10:58
валерий фальков
антон силуанов
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
общество
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Российская академия наук уже несколько лет отлучена от вопроса формирования зарплат ученым и благодарна сотруднице института цитологии и генетики за то, что подняла этот вопрос, заявил глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.В понедельник в ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Свои проверки организовала прокуратура и СК РФ.По его словам, в зарплате ученого есть часть, которая идет из федерального бюджета, гранты (деньги, которые можно выиграть для проведения конкретных работ) и есть деньги по контрактам с промышленностью или другими заказчиками."Источников много, но базовый уровень, безусловно, обязан быть поддержан федеральным бюджетом… Честно говоря, Академия наук в нынешнем состоянии отлучена от этих вопросов уже в течение 7 лет, с 2014 года (после реформы РАН – ред.)", - сказал Пармон.В свою очередь Анастасия Проскурина сказала, что считает необходимым для отчетов о зарплате ученых ввести понятие "медианы заработной платы". Вопрос об этом, по ее словам, давно обсуждается.
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валерий фальков, антон силуанов, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество

В РАН прокомментировали ситуацию с зарплатами ученым

10:58 09.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Российская академия наук уже несколько лет отлучена от вопроса формирования зарплат ученым и благодарна сотруднице института цитологии и генетики за то, что подняла этот вопрос, заявил глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.
В понедельник в ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Свои проверки организовала прокуратура и СК РФ.
"Мы благодарны Анастасии за то, что она вынесла на самый верх то, о чем в Академии наук говорят уже несколько лет. Диспаритет финансирования науки в России по отношению к тому уровню, который должен быть – это 3-4 раза. И в регионах зарплаты почти в два раза меньше, чем в мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге – ред.). Потому что в указе написано, что 200% от среднего уровня по субъекту федерации", - сказал Пармон во вторник в эфире канала "Россия-1".
По его словам, в зарплате ученого есть часть, которая идет из федерального бюджета, гранты (деньги, которые можно выиграть для проведения конкретных работ) и есть деньги по контрактам с промышленностью или другими заказчиками.
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"Источников много, но базовый уровень, безусловно, обязан быть поддержан федеральным бюджетом… Честно говоря, Академия наук в нынешнем состоянии отлучена от этих вопросов уже в течение 7 лет, с 2014 года (после реформы РАН – ред.)", - сказал Пармон.
В свою очередь Анастасия Проскурина сказала, что считает необходимым для отчетов о зарплате ученых ввести понятие "медианы заработной платы". Вопрос об этом, по ее словам, давно обсуждается.
"Если три сотрудника получают зарплату в 10 тысяч, а один 170 тысяч, то средняя зарплата будет 50 тысяч, но медиана – 10 тысяч, что гораздо лучше отражает реальную ситуацию. То есть когда делают отчеты, вы отразите среднюю и отразите медиану", - сказала она.
 
Валерий ФальковАнтон СилуановРоссийская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинОбщество
 
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