https://ria.ru/20210209/uchenye-1596633699.html

В РАН прокомментировали ситуацию с зарплатами ученым

В РАН прокомментировали ситуацию с зарплатами ученым

Российская академия наук уже несколько лет отлучена от вопроса формирования зарплат ученым и благодарна сотруднице института цитологии и генетики за то, что... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:58

2021-02-09T10:58

2021-02-09T10:58

валерий фальков

антон силуанов

российская академия наук

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

общество

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Российская академия наук уже несколько лет отлучена от вопроса формирования зарплат ученым и благодарна сотруднице института цитологии и генетики за то, что подняла этот вопрос, заявил глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.В понедельник в ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Свои проверки организовала прокуратура и СК РФ.По его словам, в зарплате ученого есть часть, которая идет из федерального бюджета, гранты (деньги, которые можно выиграть для проведения конкретных работ) и есть деньги по контрактам с промышленностью или другими заказчиками."Источников много, но базовый уровень, безусловно, обязан быть поддержан федеральным бюджетом… Честно говоря, Академия наук в нынешнем состоянии отлучена от этих вопросов уже в течение 7 лет, с 2014 года (после реформы РАН – ред.)", - сказал Пармон.В свою очередь Анастасия Проскурина сказала, что считает необходимым для отчетов о зарплате ученых ввести понятие "медианы заработной платы". Вопрос об этом, по ее словам, давно обсуждается.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, антон силуанов, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество