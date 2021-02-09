https://ria.ru/20210209/ucheniya-1596602844.html

В Пентагоне прокомментировали совместные учения России, Китая и Индии

В Пентагоне прокомментировали совместные учения России, Китая и Индии

США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, заявил во вторник... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T01:09

2021-02-09T01:09

2021-02-09T01:09

россия

леван джагарян

министерство обороны ирана

джон кирби

индийский океан

министерство обороны сша

китай

индия

сша

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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, заявил во вторник журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести трехсторонние военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли в конце декабря 2019 года, по итогам которых иранские военные выразили уверенность, что маневры будут проходить и дальше. Повторное проведение учений, как ранее сообщал РИА Новости глава минобороны Ирана, привязано к ситуации с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20210205/protest-1596186515.html

россия

индийский океан

китай

индия

сша

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россия, леван джагарян, министерство обороны ирана, джон кирби, индийский океан, министерство обороны сша, китай, индия, сша, в мире