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В Пентагоне прокомментировали совместные учения России, Китая и Индии
В Пентагоне прокомментировали совместные учения России, Китая и Индии
США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, заявил во вторник... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T01:09
2021-02-09T01:09
россия
леван джагарян
министерство обороны ирана
джон кирби
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китай
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, заявил во вторник журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести трехсторонние военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли в конце декабря 2019 года, по итогам которых иранские военные выразили уверенность, что маневры будут проходить и дальше. Повторное проведение учений, как ранее сообщал РИА Новости глава минобороны Ирана, привязано к ситуации с пандемией коронавируса.
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россия, леван джагарян, министерство обороны ирана, джон кирби, индийский океан, министерство обороны сша, китай, индия, сша, в мире

В Пентагоне прокомментировали совместные учения России, Китая и Индии

01:09 09.02.2021
 
© AFP 2021 / Mangel NganДжон Кирби в Вашингтоне
Джон Кирби в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AFP 2021 / Mangel Ngan
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, заявил во вторник журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.
Ранее посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести трехсторонние военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.

"Отработка возможностей ВМС - это ожидаемая вещь. Не думаю, что мы рассматриваем учения такого рода как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства и оказывать поддержку нашим альянсам и партнерам по всему миру", - сказал Кирби.

Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли в конце декабря 2019 года, по итогам которых иранские военные выразили уверенность, что маневры будут проходить и дальше. Повторное проведение учений, как ранее сообщал РИА Новости глава минобороны Ирана, привязано к ситуации с пандемией коронавируса.
Береговой ракетный комплекс Бал выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 15:12
Япония выразила протест из-за российских учений на Курилах
 
РоссияЛеван ДжагарянМинистерство обороны ИранаДжон КирбиИндийский океанМинистерство обороны СШАКитайИндияСШАВ мире
 
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