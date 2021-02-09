https://ria.ru/20210209/ucheniya-1596602844.html
В Пентагоне прокомментировали совместные учения России, Китая и Индии
В Пентагоне прокомментировали совместные учения России, Китая и Индии
США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, заявил во вторник... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T01:09
2021-02-09T01:09
2021-02-09T01:09
россия
леван джагарян
министерство обороны ирана
джон кирби
индийский океан
министерство обороны сша
китай
индия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/139074/44/1390744462_0:171:4501:2702_1920x0_80_0_0_d16b0f7286ed1feb6ebe411b2a55aace.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, заявил во вторник журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести трехсторонние военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли в конце декабря 2019 года, по итогам которых иранские военные выразили уверенность, что маневры будут проходить и дальше. Повторное проведение учений, как ранее сообщал РИА Новости глава минобороны Ирана, привязано к ситуации с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20210205/protest-1596186515.html
россия
индийский океан
китай
индия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/139074/44/1390744462_329:0:4105:2832_1920x0_80_0_0_494a793bb636313b76b5894047788fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леван джагарян, министерство обороны ирана, джон кирби, индийский океан, министерство обороны сша, китай, индия, сша, в мире