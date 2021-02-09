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В Британии хотят сажать за тайное посещение стран из черного списка
В Британии хотят сажать за тайное посещение стран из черного списка
Любому, кто попытается скрыть недавнее посещение стран черного списка, грозит в Британии тюремный срок до 10 лет, объявил во вторник глава минздрава страны Мэтт РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:27
2021-02-09T16:27
2021-02-09T16:27
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ЛОНДОН, 9 фев – РИА Новости, Мария Табак. Любому, кто попытается скрыть недавнее посещение стран черного списка, грозит в Британии тюремный срок до 10 лет, объявил во вторник глава минздрава страны Мэтт Хэнкок.В британский черный список входят 33 страны – это страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Граница с этими странами закрыта: в Соединенное Королевство смогут оттуда попасть только граждане страны и обладатели видов на жительство, все они с 15 февраля обязаны будут отбывать 10-дневный карантин в специальных отелях.Все, кто приезжает в страну из стран черного списка, должны будут оплатить 1750 фунтов стерлингов. В эту сумму будет входить трансфер до отеля, пребывание в гостинице и обязательные ПЦР-тесты."На данный момент мы заключили договоры с 16 отелями на 4600 комнат", - сообщил Хэнкок.Штраф за несоблюдение требования карантина в отеле составит 10 тысяч фунтов стерлингов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, португалия, южная америка, в мире
ЛОНДОН, 9 фев – РИА Новости, Мария Табак. Любому, кто попытается скрыть недавнее посещение стран черного списка, грозит в Британии тюремный срок до 10 лет, объявил во вторник глава минздрава страны Мэтт Хэнкок.
В британский черный список входят 33 страны – это страны Южной Америки
, Южной Африки и Португалия
. Граница с этими странами закрыта: в Соединенное Королевство смогут оттуда попасть только граждане страны и обладатели видов на жительство, все они с 15 февраля обязаны будут отбывать 10-дневный карантин в специальных отелях.
"Мы усиливаем наказания за несоблюдение правил. Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние десять дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно", - сказал Хэнкок.
Все, кто приезжает в страну из стран черного списка, должны будут оплатить 1750 фунтов стерлингов. В эту сумму будет входить трансфер до отеля, пребывание в гостинице и обязательные ПЦР-тесты.
"На данный момент мы заключили договоры с 16 отелями на 4600 комнат", - сообщил Хэнкок.
Штраф за несоблюдение требования карантина в отеле составит 10 тысяч фунтов стерлингов.