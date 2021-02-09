https://ria.ru/20210209/tuva-1596640974.html

В Туве предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки

В Туве предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки

В Туве сотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:31

2021-02-09T11:31

2021-02-09T15:01

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кызыл

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 фев — РИА Новости. В Туве сотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Полицейским стало известно, что 61-летняя жительница Кызыла собирается организовать убийство ребенка, чтобы получить в наследство две квартиры. Они принадлежали ее скончавшемуся супругу, но наследницей первой очереди является его восьмилетняя дочь.Женщина искала человека, готового выполнить заказ, за убийство она пообещала 180 тысяч рублей. В роли киллера выступил сотрудник уголовного розыска, он встретился с заказчицей в ее квартире.Через некоторое время женщина передала ему десять тысяч рублей в качестве аванса, сообщила, где живет и учится девочка, показала ее, когда та стояла на автобусной остановке, а также передала орудие преступления — электрошокер. Чтобы подтвердить исполнение заказа, "киллер" предъявил заказчице постановочную фотографию и шапку девочки.Управление Следственного комитета возбудило против заказчицы уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". Ей уже предъявили обвинение, а суд отправил ее под стражу.

https://ria.ru/20210205/ubiystvo-1596220631.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кызыл, происшествия