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В Туве предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки
В Туве предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки
В Туве сотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:31
2021-02-09T15:01
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кызыл
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 фев — РИА Новости. В Туве сотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Полицейским стало известно, что 61-летняя жительница Кызыла собирается организовать убийство ребенка, чтобы получить в наследство две квартиры. Они принадлежали ее скончавшемуся супругу, но наследницей первой очереди является его восьмилетняя дочь.Женщина искала человека, готового выполнить заказ, за убийство она пообещала 180 тысяч рублей. В роли киллера выступил сотрудник уголовного розыска, он встретился с заказчицей в ее квартире.Через некоторое время женщина передала ему десять тысяч рублей в качестве аванса, сообщила, где живет и учится девочка, показала ее, когда та стояла на автобусной остановке, а также передала орудие преступления — электрошокер. Чтобы подтвердить исполнение заказа, "киллер" предъявил заказчице постановочную фотографию и шапку девочки.Управление Следственного комитета возбудило против заказчицы уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". Ей уже предъявили обвинение, а суд отправил ее под стражу.
https://ria.ru/20210205/ubiystvo-1596220631.html
россия
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кызыл, происшествия

В Туве предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки

11:31 09.02.2021 (обновлено: 15:01 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 фев — РИА Новости. В Туве сотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Полицейским стало известно, что 61-летняя жительница Кызыла собирается организовать убийство ребенка, чтобы получить в наследство две квартиры. Они принадлежали ее скончавшемуся супругу, но наследницей первой очереди является его восьмилетняя дочь.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:52
В Петербурге предотвратили заказное убийство юриста
Женщина искала человека, готового выполнить заказ, за убийство она пообещала 180 тысяч рублей. В роли киллера выступил сотрудник уголовного розыска, он встретился с заказчицей в ее квартире.
Через некоторое время женщина передала ему десять тысяч рублей в качестве аванса, сообщила, где живет и учится девочка, показала ее, когда та стояла на автобусной остановке, а также передала орудие преступления — электрошокер. Чтобы подтвердить исполнение заказа, "киллер" предъявил заказчице постановочную фотографию и шапку девочки.
Управление Следственного комитета возбудило против заказчицы уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". Ей уже предъявили обвинение, а суд отправил ее под стражу.
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КызылПроисшествия
 
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