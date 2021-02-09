https://ria.ru/20210209/turbazy-1596643759.html
Названы регионы России, где чаще всего бронируют турбазы
Названы регионы России, где чаще всего бронируют турбазы
Сервис бронирования жилья выявил, где россияне бронируют больше всего туристических баз в 2021 году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:28
2021-02-09T14:28
2021-02-09T14:28
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья выявил, где россияне бронируют больше всего туристических баз в 2021 году, сообщает Tvil.ru.В этом году туристы выбирают дешевые варианты отдыха, вдали от крупных городов. Поэтому сейчас путешественники активно снимают домики на турбазах, расположенные в лесу, на берегу озера или реки.По статистике сервиса, 48 процентов семей арендуют домики на природе. Еще 22 процента —отдыхают таким образом вдвоем, и 12 процентов — арендуют коттеджи компанией. В первую десятку направлений, где популярны турбазы, вошли Евпатория и Оленевка в Крыму, Голубицкая в Краснодарском крае, Луга в Ленобласти, Ильинский в Карелии, Дмитров в Подмосковье, Артыбаш на Алтае, Кимовск и Шерегеш в Тульской и Кемеровской областях соответственно, а также – Абзаково в Башкирии.Туристы бронируют домики в среднем на срок от одной до 12 ночей и тратят на жилье от одной до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего это сделать в Оленевке (более двух тысяч). В Кимовске это будет в среднем стоить 12 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210208/puteshestviya-1596555006.html
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья выявил, где россияне бронируют больше всего туристических баз в 2021 году, сообщает Tvil.ru.
В этом году туристы выбирают дешевые варианты отдыха, вдали от крупных городов. Поэтому сейчас путешественники активно снимают домики на турбазах, расположенные в лесу, на берегу озера или реки.
По статистике сервиса, 48 процентов семей арендуют домики на природе. Еще 22 процента —отдыхают таким образом вдвоем, и 12 процентов — арендуют коттеджи компанией.
В первую десятку направлений, где популярны турбазы, вошли Евпатория и Оленевка в Крыму, Голубицкая в Краснодарском крае, Луга в Ленобласти, Ильинский в Карелии, Дмитров в Подмосковье, Артыбаш на Алтае, Кимовск и Шерегеш в Тульской и Кемеровской областях соответственно, а также – Абзаково в Башкирии.
Туристы бронируют домики в среднем на срок от одной до 12 ночей и тратят на жилье от одной до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего это сделать в Оленевке (более двух тысяч). В Кимовске это будет в среднем стоить 12 тысяч рублей.