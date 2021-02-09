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https://ria.ru/20210209/tsentr-1596659418.html
Песков прокомментировал уход Серебренникова из "Гоголь-центра"
Песков прокомментировал уход Серебренникова из "Гоголь-центра"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход Кирилла Серебренникова с должности худрука "Гоголь-центра", сказал, что талантливый режиссер... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:02
2021-02-09T13:07
новости культуры
культура
россия
гоголь-центр
кирилл серебренников
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход Кирилла Серебренникова с должности худрука "Гоголь-центра", сказал, что талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты.Ранее Серебренников попрощался в своем Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от департамента культуры Москвы, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля. Худрук попросил труппу постараться сделать так, чтобы "театр остался живым"."Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.
https://ria.ru/20210203/gogol-tsentr-1595778439.html
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новости культуры, россия, гоголь-центр, кирилл серебренников, дмитрий песков, москва

Песков прокомментировал уход Серебренникова из "Гоголь-центра"

13:02 09.02.2021 (обновлено: 13:07 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход Кирилла Серебренникова с должности худрука "Гоголь-центра", сказал, что талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты.
Ранее Серебренников попрощался в своем Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от департамента культуры Москвы, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля. Худрук попросил труппу постараться сделать так, чтобы "театр остался живым".
Кирилл Серебренников - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 02:32Культура
"Гоголь-центр" сообщил планы на 2021 год
"В Кремле не могут давать оценку талантливости того или иного режиссера, это не функция Кремля. В данном случае есть работодатель и есть принятый по найму режиссер. Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет, то работодатель не продлевает контракт. Талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты. Но еще раз повторяю, это не вопрос Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как относятся к Серебренникову в Кремле, считают ли его талантливым режиссером и сожалеют ли о его уходе.
"Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 10:29Культура
Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"
 
КультураНовости культурыРоссияГоголь-центрКирилл СеребренниковДмитрий ПесковМосква
 
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