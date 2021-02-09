Песков прокомментировал уход Серебренникова из "Гоголь-центра"

"В Кремле не могут давать оценку талантливости того или иного режиссера, это не функция Кремля. В данном случае есть работодатель и есть принятый по найму режиссер. Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет, то работодатель не продлевает контракт. Талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты. Но еще раз повторяю, это не вопрос Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как относятся к Серебренникову в Кремле, считают ли его талантливым режиссером и сожалеют ли о его уходе.