Песков прокомментировал уход Серебренникова из "Гоголь-центра"
13:02 09.02.2021 (обновлено: 13:07 09.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход Кирилла Серебренникова с должности худрука "Гоголь-центра", сказал, что талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты.
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"В Кремле не могут давать оценку талантливости того или иного режиссера, это не функция Кремля. В данном случае есть работодатель и есть принятый по найму режиссер. Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет, то работодатель не продлевает контракт. Талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты. Но еще раз повторяю, это не вопрос Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как относятся к Серебренникову в Кремле, считают ли его талантливым режиссером и сожалеют ли о его уходе.
"Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.