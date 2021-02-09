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В Якутии запретили работать иностранцам без патента
В Якутии запретили работать иностранцам без патента
Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о запрете иностранцам устраиваться на работу в регионе на основании патентов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T07:39
2021-02-09T07:39
республика саха (якутия)
евразийский экономический союз
айсен николаев
киргизия
экономика
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ЯКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о запрете иностранцам устраиваться на работу в регионе на основании патентов, сообщает пресс-служба правительства региона.Аналогичный указ главы об ограничении на работу мигрантам в Якутии выходил в 2019 году.Согласно документу, был установлен запрет на работу иностранцев по 33 видам экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной, научной и технической деятельности, по операциям с недвижимостью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг, в области права, бухгалтерского учёта, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок.Отмечается, что количество иностранцев с патентом по виду экономической деятельности "Транспортировка и хранение" сократилось с 387 человек в 2017 году до 33 человек на 1 февраля 2021 года, по обрабатывающим производствам - с 277 человек в 2018 году до 14, по строительству - с 1365 человек до 405. "Освободившиеся более 2 тысяч рабочих мест были замещены гражданами РФ и жителями республики. Данная тенденция будет продолжена и в этом году", - сказал Москвитин.Помощник главы республики Ирина Ефимова пояснила РИА Новости, что запрет на работу мигрантов в республике не коснется граждан Киргизии. Также он не будет применяться в отношении представителей государств, входящих в ЕАЭС.Якутия на протяжении последних четырех лет является лидером по стоимости патента среди всех субъектов РФ. В 2020 году стоимость патента составляла 9772 рубля, в 2021 году составила 10 063 рубля.
https://ria.ru/20210121/turisty-1593939974.html
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республика саха (якутия), евразийский экономический союз, айсен николаев, киргизия, экономика

В Якутии запретили работать иностранцам без патента

07:39 09.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Калининграде
Мигранты у здания УФМС в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Виталий Невар
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ЯКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о запрете иностранцам устраиваться на работу в регионе на основании патентов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Аналогичный указ главы об ограничении на работу мигрантам в Якутии выходил в 2019 году.
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Согласно документу, был установлен запрет на работу иностранцев по 33 видам экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной, научной и технической деятельности, по операциям с недвижимостью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг, в области права, бухгалтерского учёта, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок.
"Большинство иностранных граждан, прибывающих на территорию республики Саха (Якутия), составляют трудовые мигранты (76,9%). На 1 февраля их количество в республике составляет 15,3 тысячи человек, из них работающих по патентам - 1,3 тысячи человек… Указом главы республики Саха (Якутия) Айсена Николаева от 8 февраля 2021 года… в республике устанавливается запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", - приводятся слова председателя госкомитета по занятости населения республики Степана Москвитина.
Отмечается, что количество иностранцев с патентом по виду экономической деятельности "Транспортировка и хранение" сократилось с 387 человек в 2017 году до 33 человек на 1 февраля 2021 года, по обрабатывающим производствам - с 277 человек в 2018 году до 14, по строительству - с 1365 человек до 405. "Освободившиеся более 2 тысяч рабочих мест были замещены гражданами РФ и жителями республики. Данная тенденция будет продолжена и в этом году", - сказал Москвитин.
Помощник главы республики Ирина Ефимова пояснила РИА Новости, что запрет на работу мигрантов в республике не коснется граждан Киргизии. Также он не будет применяться в отношении представителей государств, входящих в ЕАЭС.
Якутия на протяжении последних четырех лет является лидером по стоимости патента среди всех субъектов РФ. В 2020 году стоимость патента составляла 9772 рубля, в 2021 году составила 10 063 рубля.
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Республика Саха (Якутия)Евразийский экономический союзАйсен НиколаевКиргизияЭкономика
 
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