https://ria.ru/20210209/trudoustroystvo--1596610244.html

В Якутии запретили работать иностранцам без патента

В Якутии запретили работать иностранцам без патента

Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о запрете иностранцам устраиваться на работу в регионе на основании патентов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T07:39

2021-02-09T07:39

2021-02-09T07:39

республика саха (якутия)

евразийский экономический союз

айсен николаев

киргизия

экономика

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ЯКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о запрете иностранцам устраиваться на работу в регионе на основании патентов, сообщает пресс-служба правительства региона.Аналогичный указ главы об ограничении на работу мигрантам в Якутии выходил в 2019 году.Согласно документу, был установлен запрет на работу иностранцев по 33 видам экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной, научной и технической деятельности, по операциям с недвижимостью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг, в области права, бухгалтерского учёта, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок.Отмечается, что количество иностранцев с патентом по виду экономической деятельности "Транспортировка и хранение" сократилось с 387 человек в 2017 году до 33 человек на 1 февраля 2021 года, по обрабатывающим производствам - с 277 человек в 2018 году до 14, по строительству - с 1365 человек до 405. "Освободившиеся более 2 тысяч рабочих мест были замещены гражданами РФ и жителями республики. Данная тенденция будет продолжена и в этом году", - сказал Москвитин.Помощник главы республики Ирина Ефимова пояснила РИА Новости, что запрет на работу мигрантов в республике не коснется граждан Киргизии. Также он не будет применяться в отношении представителей государств, входящих в ЕАЭС.Якутия на протяжении последних четырех лет является лидером по стоимости патента среди всех субъектов РФ. В 2020 году стоимость патента составляла 9772 рубля, в 2021 году составила 10 063 рубля.

https://ria.ru/20210121/turisty-1593939974.html

https://ria.ru/20201201/inostrantsy-1587217167.html

республика саха (якутия)

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), евразийский экономический союз, айсен николаев, киргизия, экономика