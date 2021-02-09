https://ria.ru/20210209/treningi-1596654823.html

Сотрудники подмосковных МФЦ прошли тренинги по деловому этикету

Сотрудники подмосковных МФЦ прошли тренинги по деловому этикету

Сотрудники многофункциональных центров подмосковной Дубны прошли тренинги по деловому этикету, культуре общения с посетителями и соблюдению стандартов внешнего... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:50

2021-02-09T12:50

2021-02-09T13:08

новости подмосковья

дубна

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники многофункциональных центров подмосковной Дубны прошли тренинги по деловому этикету, культуре общения с посетителями и соблюдению стандартов внешнего вида, сообщает пресс-служба правительства Московской области."В Московской области в МФЦ Дубны впервые прошел тренинг для сотрудников многофункциональных центров по обслуживанию заявителей по новой методике обучения. Операторов окон обучают культуре общения с посетителями, деловому этикету и соблюдению стандартов внешнего вида", - говорится в сообщении.Отмечается, что в феврале обучение пройдут сотрудники МФЦ Красногорска, Ступино, Солнечногорска, Дмитрова, Чехова, Наро-Фоминска, Мытищ, Балашихи, Коломны. Стандарт этики обслуживания заявителей в подмосковных МФЦ включает единый стиль одежды и деловой имидж сотрудников, стандарт подготовки рабочего места и этики общения на всех этапах обслуживания заявителей.Тренинг проводится в интерактивном формате - во время обучения сотрудники МФЦ успевают примерить на себя роль посетителя, оператора приема и наблюдателя, отработать правила этикета при общении с заявителями.Система МФЦ Московской области включает 126 офисов и 231 территориально обособленное подразделение, где жители и бизнес получают 453 государственные и муниципальные услуги. В подмосковных МФЦ трудятся 6 500 специалистов, которые ежедневно обслуживают 60 тысяч человек

https://ria.ru/20210208/stantsii-1596539807.html

дубна

красногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дубна, красногорск, московская область (подмосковье)