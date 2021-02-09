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https://ria.ru/20210209/treningi-1596654823.html
Сотрудники подмосковных МФЦ прошли тренинги по деловому этикету
Сотрудники подмосковных МФЦ прошли тренинги по деловому этикету
Сотрудники многофункциональных центров подмосковной Дубны прошли тренинги по деловому этикету, культуре общения с посетителями и соблюдению стандартов внешнего... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:50
2021-02-09T13:08
новости подмосковья
дубна
красногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники многофункциональных центров подмосковной Дубны прошли тренинги по деловому этикету, культуре общения с посетителями и соблюдению стандартов внешнего вида, сообщает пресс-служба правительства Московской области."В Московской области в МФЦ Дубны впервые прошел тренинг для сотрудников многофункциональных центров по обслуживанию заявителей по новой методике обучения. Операторов окон обучают культуре общения с посетителями, деловому этикету и соблюдению стандартов внешнего вида", - говорится в сообщении.Отмечается, что в феврале обучение пройдут сотрудники МФЦ Красногорска, Ступино, Солнечногорска, Дмитрова, Чехова, Наро-Фоминска, Мытищ, Балашихи, Коломны. Стандарт этики обслуживания заявителей в подмосковных МФЦ включает единый стиль одежды и деловой имидж сотрудников, стандарт подготовки рабочего места и этики общения на всех этапах обслуживания заявителей.Тренинг проводится в интерактивном формате - во время обучения сотрудники МФЦ успевают примерить на себя роль посетителя, оператора приема и наблюдателя, отработать правила этикета при общении с заявителями.Система МФЦ Московской области включает 126 офисов и 231 территориально обособленное подразделение, где жители и бизнес получают 453 государственные и муниципальные услуги. В подмосковных МФЦ трудятся 6 500 специалистов, которые ежедневно обслуживают 60 тысяч человек
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дубна, красногорск, московская область (подмосковье)

Сотрудники подмосковных МФЦ прошли тренинги по деловому этикету

12:50 09.02.2021 (обновлено: 13:08 09.02.2021)
 
© Фото : Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской областиСотрудница МФЦ Подмосковья с книгой отзывов и предложений
Сотрудница МФЦ Подмосковья с книгой отзывов и предложений - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники многофункциональных центров подмосковной Дубны прошли тренинги по деловому этикету, культуре общения с посетителями и соблюдению стандартов внешнего вида, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"В Московской области в МФЦ Дубны впервые прошел тренинг для сотрудников многофункциональных центров по обслуживанию заявителей по новой методике обучения. Операторов окон обучают культуре общения с посетителями, деловому этикету и соблюдению стандартов внешнего вида", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в феврале обучение пройдут сотрудники МФЦ Красногорска, Ступино, Солнечногорска, Дмитрова, Чехова, Наро-Фоминска, Мытищ, Балашихи, Коломны. Стандарт этики обслуживания заявителей в подмосковных МФЦ включает единый стиль одежды и деловой имидж сотрудников, стандарт подготовки рабочего места и этики общения на всех этапах обслуживания заявителей.
Тренинг проводится в интерактивном формате - во время обучения сотрудники МФЦ успевают примерить на себя роль посетителя, оператора приема и наблюдателя, отработать правила этикета при общении с заявителями.
"Мы постоянно повышаем качество предоставления госуслуг, в том числе уровень обслуживания заявителей в многофункциональных центрах. В добавление к уже существующим тренингам по развитию управленческих навыков, стилям руководства и управлению конфликтами теперь для операторов окон в центрах "Мои Документы" предусмотрено обучение по обслуживанию заявителей по региональному стандарту. В ближайшее время такие тренинги пройдут для 200 сотрудников подмосковных МФЦ", – приводит пресс-служба слова министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.
Система МФЦ Московской области включает 126 офисов и 231 территориально обособленное подразделение, где жители и бизнес получают 453 государственные и муниципальные услуги. В подмосковных МФЦ трудятся 6 500 специалистов, которые ежедневно обслуживают 60 тысяч человек
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