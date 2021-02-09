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Власти Калининграда прокомментировали остановку транзита "Газпромом"
Власти Калининграда прокомментировали остановку транзита "Газпромом"
Ситуация с приостановкой транзита газа в Калининград через Литву не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надёжные и стабильные... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:45
2021-02-09T14:54
россия
александр рольбинов
газпром
калининград
природный газ
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КАЛИНИНГРАД, 9 фев - РИА Новости. Ситуация с приостановкой транзита газа в Калининград через Литву не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надёжные и стабильные поставки газа, сообщил журналистам зампредседателя правительства области Александр Рольбинов.Ранее во вторник литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid заявил, что транзит российского газа через Литву в Калининград временно остановлен по просьбе "Газпрома". Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву и Белоруссию. Причины приостановки транзита "Газпром" не уточнял, но сообщил, что потребности Калининградской области после приостановки транзита российского газа через Литву полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.Между "Газпромом" и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год. Газ поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.
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россия, александр рольбинов, газпром, калининград, природный газ

Власти Калининграда прокомментировали остановку транзита "Газпромом"

14:45 09.02.2021 (обновлено: 14:54 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
Транзит газа через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЛИНИНГРАД, 9 фев - РИА Новости. Ситуация с приостановкой транзита газа в Калининград через Литву не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надёжные и стабильные поставки газа, сообщил журналистам зампредседателя правительства области Александр Рольбинов.
Ранее во вторник литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid заявил, что транзит российского газа через Литву в Калининград временно остановлен по просьбе "Газпрома". Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву и Белоруссию. Причины приостановки транзита "Газпром" не уточнял, но сообщил, что потребности Калининградской области после приостановки транзита российского газа через Литву полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.
"Данная ситуация не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надёжные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", - сказал Рольбинов.
Между "Газпромом" и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год. Газ поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.
Молдавия, газ - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Молдавия продлила транзит и поставку газа из России
 
РоссияАлександр РольбиновГазпромКалининградПриродный газ
 
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