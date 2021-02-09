https://ria.ru/20210209/tranzit-1596681075.html

Власти Калининграда прокомментировали остановку транзита "Газпромом"

Власти Калининграда прокомментировали остановку транзита "Газпромом"

Ситуация с приостановкой транзита газа в Калининград через Литву не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надёжные и стабильные... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:45

2021-02-09T14:45

2021-02-09T14:54

россия

александр рольбинов

газпром

калининград

природный газ

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КАЛИНИНГРАД, 9 фев - РИА Новости. Ситуация с приостановкой транзита газа в Калининград через Литву не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надёжные и стабильные поставки газа, сообщил журналистам зампредседателя правительства области Александр Рольбинов.Ранее во вторник литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid заявил, что транзит российского газа через Литву в Калининград временно остановлен по просьбе "Газпрома". Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву и Белоруссию. Причины приостановки транзита "Газпром" не уточнял, но сообщил, что потребности Калининградской области после приостановки транзита российского газа через Литву полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.Между "Газпромом" и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год. Газ поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/gaz-1591723229.html

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россия, александр рольбинов, газпром, калининград, природный газ