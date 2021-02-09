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Российский фонд мира обратится в ООН из-за закрытия каналов в Латвии
Российский фонд мира обратится в ООН из-за закрытия каналов в Латвии
Российский фонд мира обратится в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием телеканалов РФ в Латвии, сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:48
2021-02-09T18:40
"российский фонд мира"
обсе
латвия
оон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский фонд мира обратится в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием телеканалов РФ в Латвии, сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина.Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.Власти Латвии, как отметила общественница, занимаются цензурой и грубо нарушают свои обязательства по обеспечению свободы слова и СМИ."Данная ситуация совершенно недопустима. Власти в Риге пытаются полностью лишить русскоязычное население Латвии, которое составляет более четверти страны, любой информации на русском. Данные действия латвийского руководства не имеют ничего общего с общепринятыми международными нормами свободы слова и журналистики. От Российского фонда мира мы направим в ООН и в представительство ОБСЕ по СМИ соответствующие обращения с просьбой дать публичную оценку этому вопиющему факту русофобии", – заявила Сутормина.В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210208/demarsh-1596585584.html
https://ria.ru/20210205/yunesko-1596208581.html
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"российский фонд мира", обсе, латвия, оон

Российский фонд мира обратится в ООН из-за закрытия каналов в Латвии

16:48 09.02.2021 (обновлено: 18:40 09.02.2021)
 
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Заставка телевизионной испытательной таблицы на экране телевизора - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский фонд мира обратится в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием телеканалов РФ в Латвии, сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина.
Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 20:17
МИД назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем
"Мы видим, что латвийские власти пытаются любой ценой искоренить у себя российские и русскоязычные средства массовой информации, идет настоящая зачистка медийного пространства от всего, что касается русского", – сказала Сутормина.
Власти Латвии, как отметила общественница, занимаются цензурой и грубо нарушают свои обязательства по обеспечению свободы слова и СМИ.
"Данная ситуация совершенно недопустима. Власти в Риге пытаются полностью лишить русскоязычное население Латвии, которое составляет более четверти страны, любой информации на русском. Данные действия латвийского руководства не имеют ничего общего с общепринятыми международными нормами свободы слова и журналистики. От Российского фонда мира мы направим в ООН и в представительство ОБСЕ по СМИ соответствующие обращения с просьбой дать публичную оценку этому вопиющему факту русофобии", – заявила Сутормина.
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:04
В ЮНЕСКО пообещали изучить решение о запрете российских каналов в Латвии
В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 02:27
Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
 
"Российский фонд мира"ОБСЕЛатвияООН
 
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