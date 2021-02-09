Российский фонд мира обратится в ООН из-за закрытия каналов в Латвии
16:48 09.02.2021 (обновлено: 18:40 09.02.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаставка телевизионной испытательной таблицы на экране телевизора
Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.
"Мы видим, что латвийские власти пытаются любой ценой искоренить у себя российские и русскоязычные средства массовой информации, идет настоящая зачистка медийного пространства от всего, что касается русского", – сказала Сутормина.
Власти Латвии, как отметила общественница, занимаются цензурой и грубо нарушают свои обязательства по обеспечению свободы слова и СМИ.
"Данная ситуация совершенно недопустима. Власти в Риге пытаются полностью лишить русскоязычное население Латвии, которое составляет более четверти страны, любой информации на русском. Данные действия латвийского руководства не имеют ничего общего с общепринятыми международными нормами свободы слова и журналистики. От Российского фонда мира мы направим в ООН и в представительство ОБСЕ по СМИ соответствующие обращения с просьбой дать публичную оценку этому вопиющему факту русофобии", – заявила Сутормина.
В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".