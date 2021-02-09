https://ria.ru/20210209/telekanaly-1596703897.html

Российский фонд мира обратится в ООН из-за закрытия каналов в Латвии

Российский фонд мира обратится в ООН из-за закрытия каналов в Латвии

Российский фонд мира обратится в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием телеканалов РФ в Латвии, сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:48

2021-02-09T16:48

2021-02-09T18:40

"российский фонд мира"

обсе

латвия

оон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский фонд мира обратится в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием телеканалов РФ в Латвии, сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина.Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.Власти Латвии, как отметила общественница, занимаются цензурой и грубо нарушают свои обязательства по обеспечению свободы слова и СМИ."Данная ситуация совершенно недопустима. Власти в Риге пытаются полностью лишить русскоязычное население Латвии, которое составляет более четверти страны, любой информации на русском. Данные действия латвийского руководства не имеют ничего общего с общепринятыми международными нормами свободы слова и журналистики. От Российского фонда мира мы направим в ООН и в представительство ОБСЕ по СМИ соответствующие обращения с просьбой дать публичную оценку этому вопиющему факту русофобии", – заявила Сутормина.В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210208/demarsh-1596585584.html

https://ria.ru/20210205/yunesko-1596208581.html

https://ria.ru/20210209/telekanal-1596604947.html

латвия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"российский фонд мира", обсе, латвия, оон