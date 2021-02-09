https://ria.ru/20210209/teatr-1595981283.html

Ностальгия по дефициту? Брежневское время в театре

Ностальгия по дефициту? Брежневское время в театре

Недавно Театр на Малой Бронной представил постановку "Бэтмен против Брежнева". Пьесы, в которых действие разворачивается в 70-80-х, с успехом идут в Театре... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:00

2021-02-09T08:00

2021-02-09T13:44

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культура

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российский академический молодежный театр

московский драматический театр имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. Недавно Театр на Малой Бронной представил постановку "Бэтмен против Брежнева". Пьесы, в которых действие разворачивается в 70-80-х, с успехом идут в Театре Пушкина, РАМТ, Центре Мейерхольда, Содружестве актеров Таганки, ТЮЗе Брянцева. О том, зачем режиссеры обращаются ко временам "дорогого Леонида Ильича", проводя параллели то с Шекспиром, то с Бэтменом, то просто наслаждаясь музыкой и модой тех лет, — в материале РИА Новости.Диссиденты и очередь за колбасойСоветские интеллигенты, фарцовщики, сотрудники КГБ и инженеры на сцене оказались современному зрителю не менее интересны, чем привычные герои Шекспира, Мольера и Островского. Мотивы даже понятнее, эпоха — ближе."Все отечественные режиссеры старше 30 лет "сделаны в СССР", и обращений к 70-80-м все больше, — рассуждает актер и режиссер Алексей Золотовицкий. Да и юность большинства нынешних завсегдатаев театров пришлась на брежневские годы. Людям нравится вспоминать молодость, когда трава была зеленее, а вода — мокрее". Советским 80-м посвящен его спектакль "Сделано в СССР" в Театре Пушкина — о том, как паренек из простого продавца становится фарцовщиком. Не обошлось и без битвы за колбасу и сосиски. А привычный коммунистический пантеон на стене разбавили портретами Аллы Пугачевой и Ломоносова. Иным путем, избавляясь от материальных признаков эпохи, пошел Дмитрий Волкострелов в постановке "Розенкранц и Гильденстерн" в питерском ТЮЗе Брянцева. Он выводит на сцену двух героев и максимально обезличивает пространство. При этом в основе сюжета — матч за звание чемпиона между Каспаровым и Карповым в 1985 году. При этом он проводит параллели между советскими временами и эпохой Шекспира. "Розенкранц и Гильденстерн — два персонажа, которые заперты в "Гамлете" и выбраться никуда не могут. Подобная жесткая структура была и в 80-х годах Советского Союза".Генсек из анекдотов и импортная стенка А что если бы Бэтмен жил не в Америке, а в СССР в эпоху застоя? Об этом — спектакль Саши Денисовой "Бэтмен против Брежнева", который в декабре представил Театр на Малой Бронной. Идея переселить героя комиксов в советскую реальность не нова: еще в 2003-м в DC выпустили серию "Супермен. Красный сын", где уроженец Криптона воспитывается в колхозе, а затем борется за коммунизм и Сталина. В итоге, конечно, спасает планету.В новой постановке Бэтмену с проблемами такого масштаба сталкиваться не приходится: все мельче, приземленнее. Он воюет с фарцовщиками, грабителями сберкасс, вытаскивает из воды тучную ткачиху, решившую срезать путь по тонкому льду.Какое время — такие и герои. Скрывающийся под маской летучей мыши Анатолий Дудочкин в обычной жизни — тихий советский интеллигент. Стоит в очереди за болгарским перцем, пытается выбить путевку в санаторий, достать жене французские духи. "В общем, как и все, крутится, чтобы выжить в эпоху дефицита", — поясняет Денисова. Этот вещизм в спектакле — наверное, главная примета времени: персонажи буквально водят хороводы вокруг чехословацкой стенки.Одно из самых травматичных воспоминаний эпохи режиссер не забывает, но дипломатично обходит: афганская война проходит где-то там, пунктиром, когда в одном из эпизодов на игрушечной ракете проезжает генерал из свиты Брежнева. В итоге "дорогой Леонид Ильич" и вовсе поселяется у Дудочкина в квартире: не может устоять перед восхитительным борщом его тещи (Александр Семчев). Обитает Брежнев на кухне — ведь именно там и рассказывали про него анекдоты. "У нас генсек не страшный, он карманный", — уточняет Лапшина. Хиппи и гитары"СССР погубили не ракеты, а гитары", — считает режиссер Талгат Баталов. Время и место действия драмы "Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз" в Центре Мейерхольда — 1972 год, Таллин. Присутствуют трибуны Мавзолея, поцелуй Брежнева — Хонеккера и гимн СССР, по исполнению похожий скорее на буддистскую мантру.Шестеро друзей бунтуют против родителей и милиции, пытаются заглянуть за железный занавес. Запала хватает ненадолго: один умирает, другого отправляют в лечебницу, третий делает карьеру чиновника…Баталов исследует феномен советских хиппи — первых в СССР неформалов. "Наш спектакль о том, хватит ли героям духа сопротивляться, — отмечает режиссер. — Они, как дети, бросаются с палкой в руках на испорченный продажными взрослыми мир". С детской точки зрения брежневская эпоха показана в "Манюне" по одноименной книге Наринэ Абгарян. Это история двух девочек-подружек из маленького городка.В "Манюне" очень много непонятного для современных детей, считает режиссер Рузанна Мовсесян: "Моя 11-летняя дочь после спектакля задавала мне много вопросов… Советское время воспринимается ею как какая-то сказка, волшебный мир, в котором было интересно, потому что там были "квесты" вроде дефицита. Такое подобие рая с дисковыми телефонами, автоматами с газировкой и трамваем за три копейки". Она подчеркивает, что не идеализирует эту эпоху. ВИА и дискотекиМногие режиссеры делают ставку на ностальгию по музыке тех лет, ведь это был расцвет советской эстрады. Повесть "Энергичные люди" Шукшина о спекулянтах Сергей Безруков превратил в караоке-спектакль. Хиты 70-х вживую исполняет вокально-инструментальный ансамбль, а зрителей приглашают подпевать: над сценой на мониторе — текст.Безруков (год рождения — 1973-й) воссоздает многие детали, от дефицитных гарнитуров и ковров до шиньонов и рубашек с острым воротничком. "Многое из тех лет созвучно нашему времени: люди, взаимоотношения, проблемы — все то же", — говорит он. К музыке обращается и Павел Пряжко в постановках для "Театра post" "Два перстня" и "Диджей Павел". Обе посвящены хитам советской эстрады 70-х и 80-х соответственно. Получилось не столько про эпоху, сколько "про сами песни — существующие вне контекста времени, как космонавты в космосе", — полагает продюсер Павел Платунов. "Мы все в это время еще не родились. И это важно — наша память не прямая, а опосредованная. Прямой памяти здесь быть и не может", — подчеркивает он.Она считает, что в последние пять-семь лет похожий процесс начался и в России. "Во-первых, искусство чувствует попытку сделать историю однозначной и пытается этому противостоять. Во-вторых, есть ностальгия: обращение к ушедшим годам как к прекрасной эпохе". Своего рода обезболивающая таблетка от страхов реальности, настоящего и будущего.

https://ria.ru/20210201/teatr-1594985967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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