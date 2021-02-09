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Ностальгия по дефициту? Брежневское время в театре
Ностальгия по дефициту? Брежневское время в театре
Недавно Театр на Малой Бронной представил постановку "Бэтмен против Брежнева". Пьесы, в которых действие разворачивается в 70-80-х, с успехом идут в Театре... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:00
2021-02-09T13:44
театр юных зрителей имени брянцева
культура
что посмотреть
александр семчев (актер)
театр
театр на малой бронной
российский академический молодежный театр
московский драматический театр имени а. с. пушкина
центр имени мейерхольда
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. Недавно Театр на Малой Бронной представил постановку "Бэтмен против Брежнева". Пьесы, в которых действие разворачивается в 70-80-х, с успехом идут в Театре Пушкина, РАМТ, Центре Мейерхольда, Содружестве актеров Таганки, ТЮЗе Брянцева. О том, зачем режиссеры обращаются ко временам "дорогого Леонида Ильича", проводя параллели то с Шекспиром, то с Бэтменом, то просто наслаждаясь музыкой и модой тех лет, — в материале РИА Новости.Диссиденты и очередь за колбасойСоветские интеллигенты, фарцовщики, сотрудники КГБ и инженеры на сцене оказались современному зрителю не менее интересны, чем привычные герои Шекспира, Мольера и Островского. Мотивы даже понятнее, эпоха — ближе."Все отечественные режиссеры старше 30 лет "сделаны в СССР", и обращений к 70-80-м все больше, — рассуждает актер и режиссер Алексей Золотовицкий. Да и юность большинства нынешних завсегдатаев театров пришлась на брежневские годы. Людям нравится вспоминать молодость, когда трава была зеленее, а вода — мокрее". Советским 80-м посвящен его спектакль "Сделано в СССР" в Театре Пушкина — о том, как паренек из простого продавца становится фарцовщиком. Не обошлось и без битвы за колбасу и сосиски. А привычный коммунистический пантеон на стене разбавили портретами Аллы Пугачевой и Ломоносова. Иным путем, избавляясь от материальных признаков эпохи, пошел Дмитрий Волкострелов в постановке "Розенкранц и Гильденстерн" в питерском ТЮЗе Брянцева. Он выводит на сцену двух героев и максимально обезличивает пространство. При этом в основе сюжета — матч за звание чемпиона между Каспаровым и Карповым в 1985 году. При этом он проводит параллели между советскими временами и эпохой Шекспира. "Розенкранц и Гильденстерн — два персонажа, которые заперты в "Гамлете" и выбраться никуда не могут. Подобная жесткая структура была и в 80-х годах Советского Союза".Генсек из анекдотов и импортная стенка А что если бы Бэтмен жил не в Америке, а в СССР в эпоху застоя? Об этом — спектакль Саши Денисовой "Бэтмен против Брежнева", который в декабре представил Театр на Малой Бронной. Идея переселить героя комиксов в советскую реальность не нова: еще в 2003-м в DC выпустили серию "Супермен. Красный сын", где уроженец Криптона воспитывается в колхозе, а затем борется за коммунизм и Сталина. В итоге, конечно, спасает планету.В новой постановке Бэтмену с проблемами такого масштаба сталкиваться не приходится: все мельче, приземленнее. Он воюет с фарцовщиками, грабителями сберкасс, вытаскивает из воды тучную ткачиху, решившую срезать путь по тонкому льду.Какое время — такие и герои. Скрывающийся под маской летучей мыши Анатолий Дудочкин в обычной жизни — тихий советский интеллигент. Стоит в очереди за болгарским перцем, пытается выбить путевку в санаторий, достать жене французские духи. "В общем, как и все, крутится, чтобы выжить в эпоху дефицита", — поясняет Денисова. Этот вещизм в спектакле — наверное, главная примета времени: персонажи буквально водят хороводы вокруг чехословацкой стенки.Одно из самых травматичных воспоминаний эпохи режиссер не забывает, но дипломатично обходит: афганская война проходит где-то там, пунктиром, когда в одном из эпизодов на игрушечной ракете проезжает генерал из свиты Брежнева. В итоге "дорогой Леонид Ильич" и вовсе поселяется у Дудочкина в квартире: не может устоять перед восхитительным борщом его тещи (Александр Семчев). Обитает Брежнев на кухне — ведь именно там и рассказывали про него анекдоты. "У нас генсек не страшный, он карманный", — уточняет Лапшина. Хиппи и гитары"СССР погубили не ракеты, а гитары", — считает режиссер Талгат Баталов. Время и место действия драмы "Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз" в Центре Мейерхольда — 1972 год, Таллин. Присутствуют трибуны Мавзолея, поцелуй Брежнева — Хонеккера и гимн СССР, по исполнению похожий скорее на буддистскую мантру.Шестеро друзей бунтуют против родителей и милиции, пытаются заглянуть за железный занавес. Запала хватает ненадолго: один умирает, другого отправляют в лечебницу, третий делает карьеру чиновника…Баталов исследует феномен советских хиппи — первых в СССР неформалов. "Наш спектакль о том, хватит ли героям духа сопротивляться, — отмечает режиссер. — Они, как дети, бросаются с палкой в руках на испорченный продажными взрослыми мир". С детской точки зрения брежневская эпоха показана в "Манюне" по одноименной книге Наринэ Абгарян. Это история двух девочек-подружек из маленького городка.В "Манюне" очень много непонятного для современных детей, считает режиссер Рузанна Мовсесян: "Моя 11-летняя дочь после спектакля задавала мне много вопросов… Советское время воспринимается ею как какая-то сказка, волшебный мир, в котором было интересно, потому что там были "квесты" вроде дефицита. Такое подобие рая с дисковыми телефонами, автоматами с газировкой и трамваем за три копейки". Она подчеркивает, что не идеализирует эту эпоху. ВИА и дискотекиМногие режиссеры делают ставку на ностальгию по музыке тех лет, ведь это был расцвет советской эстрады. Повесть "Энергичные люди" Шукшина о спекулянтах Сергей Безруков превратил в караоке-спектакль. Хиты 70-х вживую исполняет вокально-инструментальный ансамбль, а зрителей приглашают подпевать: над сценой на мониторе — текст.Безруков (год рождения — 1973-й) воссоздает многие детали, от дефицитных гарнитуров и ковров до шиньонов и рубашек с острым воротничком. "Многое из тех лет созвучно нашему времени: люди, взаимоотношения, проблемы — все то же", — говорит он. К музыке обращается и Павел Пряжко в постановках для "Театра post" "Два перстня" и "Диджей Павел". Обе посвящены хитам советской эстрады 70-х и 80-х соответственно. Получилось не столько про эпоху, сколько "про сами песни — существующие вне контекста времени, как космонавты в космосе", — полагает продюсер Павел Платунов. "Мы все в это время еще не родились. И это важно — наша память не прямая, а опосредованная. Прямой памяти здесь быть и не может", — подчеркивает он.Она считает, что в последние пять-семь лет похожий процесс начался и в России. "Во-первых, искусство чувствует попытку сделать историю однозначной и пытается этому противостоять. Во-вторых, есть ностальгия: обращение к ушедшим годам как к прекрасной эпохе". Своего рода обезболивающая таблетка от страхов реальности, настоящего и будущего.
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театр юных зрителей имени брянцева, что посмотреть , александр семчев (актер), театр, театр на малой бронной, российский академический молодежный театр , московский драматический театр имени а. с. пушкина, центр имени мейерхольда, леонид брежнев, василий шукшин, спектакль

Ностальгия по дефициту? Брежневское время в театре

08:00 09.02.2021 (обновлено: 13:44 09.02.2021)
 
© Vladimir MayorovСпектакль “Сделано в СССР” в Театре Пушкина
Спектакль “Сделано в СССР” в Театре Пушкина - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Vladimir Mayorov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. Недавно Театр на Малой Бронной представил постановку "Бэтмен против Брежнева". Пьесы, в которых действие разворачивается в 70-80-х, с успехом идут в Театре Пушкина, РАМТ, Центре Мейерхольда, Содружестве актеров Таганки, ТЮЗе Брянцева. О том, зачем режиссеры обращаются ко временам "дорогого Леонида Ильича", проводя параллели то с Шекспиром, то с Бэтменом, то просто наслаждаясь музыкой и модой тех лет, — в материале РИА Новости.

Диссиденты и очередь за колбасой

Советские интеллигенты, фарцовщики, сотрудники КГБ и инженеры на сцене оказались современному зрителю не менее интересны, чем привычные герои Шекспира, Мольера и Островского. Мотивы даже понятнее, эпоха — ближе.
"Все отечественные режиссеры старше 30 лет "сделаны в СССР", и обращений к 70-80-м все больше, — рассуждает актер и режиссер Алексей Золотовицкий. Да и юность большинства нынешних завсегдатаев театров пришлась на брежневские годы. Людям нравится вспоминать молодость, когда трава была зеленее, а вода — мокрее".
© Vladimir Mayorov

Сцена из спектакля "Сделано в СССР" в Театре Пушкина. Режиссер Алексей Золотовицкий

Спектакль “Сделано в СССР” в Театре Пушкина
1 из 2

Сцена из спектакля "Сделано в СССР" в Театре Пушкина. Режиссер Алексей Золотовицкий

© Vladimir Mayorov
© Vladimir Mayorov

Сцена из спектакля "Сделано в СССР" в Театре Пушкина. Режиссер Алексей Золотовицкий

Спектакль “Сделано в СССР” в Театре Пушкина
2 из 2

Сцена из спектакля "Сделано в СССР" в Театре Пушкина. Режиссер Алексей Золотовицкий

© Vladimir Mayorov
1 из 2

Сцена из спектакля "Сделано в СССР" в Театре Пушкина. Режиссер Алексей Золотовицкий

© Vladimir Mayorov
2 из 2

Сцена из спектакля "Сделано в СССР" в Театре Пушкина. Режиссер Алексей Золотовицкий

© Vladimir Mayorov
Советским 80-м посвящен его спектакль "Сделано в СССР" в Театре Пушкина — о том, как паренек из простого продавца становится фарцовщиком. Не обошлось и без битвы за колбасу и сосиски. А привычный коммунистический пантеон на стене разбавили портретами Аллы Пугачевой и Ломоносова.
Иным путем, избавляясь от материальных признаков эпохи, пошел Дмитрий Волкострелов в постановке "Розенкранц и Гильденстерн" в питерском ТЮЗе Брянцева. Он выводит на сцену двух героев и максимально обезличивает пространство. При этом в основе сюжета — матч за звание чемпиона между Каспаровым и Карповым в 1985 году.

"Этот поединок стал квинтэссенцией той эпохи полного застоя. Сорок восемь партий, победителя так и не выявили. Безрезультатное, изнуряющее противостояние, которое всем надоело", — говорит Волкострелов.

При этом он проводит параллели между советскими временами и эпохой Шекспира. "Розенкранц и Гильденстерн — два персонажа, которые заперты в "Гамлете" и выбраться никуда не могут. Подобная жесткая структура была и в 80-х годах Советского Союза".

Генсек из анекдотов и импортная стенка

А что если бы Бэтмен жил не в Америке, а в СССР в эпоху застоя? Об этом — спектакль Саши Денисовой "Бэтмен против Брежнева", который в декабре представил Театр на Малой Бронной.
© Фото : пресс-служба театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
Идея переселить героя комиксов в советскую реальность не нова: еще в 2003-м в DC выпустили серию "Супермен. Красный сын", где уроженец Криптона воспитывается в колхозе, а затем борется за коммунизм и Сталина. В итоге, конечно, спасает планету.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлександр Никулин (Политбюро), Ольга Лапшина (Брежнев), Владимир Яворский (Политбюро) и Владимир Храбров (Политбюро) в сцене из спектакля "Бэтмен против Брежнева" режиссера Саши Денисовой в Театре на Малой Бронной.
Александр Никулин (политбюро), Ольга Лапшина (Брежнев), Владимир Яворский (политбюро) и Владимир Храбров (политбюро) в сцене из спектакля Бэтмен против Брежнева режиссера Саши Денисовой в Театре на Малой Бронной. - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александр Никулин (Политбюро), Ольга Лапшина (Брежнев), Владимир Яворский (Политбюро) и Владимир Храбров (Политбюро) в сцене из спектакля "Бэтмен против Брежнева" режиссера Саши Денисовой в Театре на Малой Бронной.
В новой постановке Бэтмену с проблемами такого масштаба сталкиваться не приходится: все мельче, приземленнее. Он воюет с фарцовщиками, грабителями сберкасс, вытаскивает из воды тучную ткачиху, решившую срезать путь по тонкому льду.
Какое время — такие и герои. Скрывающийся под маской летучей мыши Анатолий Дудочкин в обычной жизни — тихий советский интеллигент. Стоит в очереди за болгарским перцем, пытается выбить путевку в санаторий, достать жене французские духи. "В общем, как и все, крутится, чтобы выжить в эпоху дефицита", — поясняет Денисова. Этот вещизм в спектакле — наверное, главная примета времени: персонажи буквально водят хороводы вокруг чехословацкой стенки.
© Фото : пресс-служба театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева
1 из 3
Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной

Ольга Лапшина в роли Брежнева в спектакле "Бэтмен против Брежнева"

Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева
2 из 3

Ольга Лапшина в роли Брежнева в спектакле "Бэтмен против Брежнева"

© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева
3 из 3
Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
1 из 3
Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
2 из 3

Ольга Лапшина в роли Брежнева в спектакле "Бэтмен против Брежнева"

© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
3 из 3
Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
Одно из самых травматичных воспоминаний эпохи режиссер не забывает, но дипломатично обходит: афганская война проходит где-то там, пунктиром, когда в одном из эпизодов на игрушечной ракете проезжает генерал из свиты Брежнева.

Несмотря на название спектакля, генсека в исполнении Ольги Лапшиной назвать главным оппонентом советского Бэтмена все же нельзя. "Никто никого не одолеет, победит их союз, — говорит актриса. — Герой борется не с Брежневым, а с созданной им духотой".

В итоге "дорогой Леонид Ильич" и вовсе поселяется у Дудочкина в квартире: не может устоять перед восхитительным борщом его тещи (Александр Семчев). Обитает Брежнев на кухне — ведь именно там и рассказывали про него анекдоты. "У нас генсек не страшный, он карманный", — уточняет Лапшина.

Хиппи и гитары

"СССР погубили не ракеты, а гитары", — считает режиссер Талгат Баталов. Время и место действия драмы "Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз" в Центре Мейерхольда — 1972 год, Таллин. Присутствуют трибуны Мавзолея, поцелуй Брежнева — Хонеккера и гимн СССР, по исполнению похожий скорее на буддистскую мантру.
Шестеро друзей бунтуют против родителей и милиции, пытаются заглянуть за железный занавес. Запала хватает ненадолго: один умирает, другого отправляют в лечебницу, третий делает карьеру чиновника…
Баталов исследует феномен советских хиппи — первых в СССР неформалов. "Наш спектакль о том, хватит ли героям духа сопротивляться, — отмечает режиссер. — Они, как дети, бросаются с палкой в руках на испорченный продажными взрослыми мир".
С детской точки зрения брежневская эпоха показана в "Манюне" по одноименной книге Наринэ Абгарян. Это история двух девочек-подружек из маленького городка.
© предоставлено пресс-службой

Спектакль "Манюня" в РАМТ

Спектакль Манюня в РАМТе
1 из 3

Спектакль "Манюня" в РАМТ

© предоставлено пресс-службой
© предоставлено пресс-службой

Сцена из спектакля "Манюня" в РАМТ

Спектакль Манюня в РАМТе
2 из 3

Сцена из спектакля "Манюня" в РАМТ

© предоставлено пресс-службой
© предоставлено театром

Манюня в РАМТ

Манюня в РАМТе
3 из 3

Манюня в РАМТ

© предоставлено театром
1 из 3

Спектакль "Манюня" в РАМТ

© предоставлено пресс-службой
2 из 3

Сцена из спектакля "Манюня" в РАМТ

© предоставлено пресс-службой
3 из 3

Манюня в РАМТ

© предоставлено театром
В "Манюне" очень много непонятного для современных детей, считает режиссер Рузанна Мовсесян: "Моя 11-летняя дочь после спектакля задавала мне много вопросов… Советское время воспринимается ею как какая-то сказка, волшебный мир, в котором было интересно, потому что там были "квесты" вроде дефицита. Такое подобие рая с дисковыми телефонами, автоматами с газировкой и трамваем за три копейки". Она подчеркивает, что не идеализирует эту эпоху.

"Мир как бы разделялся надвое… По телевизору выступал дорогойтоварищЛеонидИльичБрежнев — да, я в детстве воспринимала это как одно слово, — а вокруг — нормальные живые люди, родители, друзья. Жизнь была непростой, но тогда был какой-то юмор, ирония, благодаря чему выживали. Мне кажется, сейчас мы уже так устали от черноты… Вы замечали, что нет анекдотов? Они не рождаются. А в нашем спектакле главными героями вместе с девочками стало легендарное армянское радио", — поясняет Рузанна Мовсесян.

ВИА и дискотеки

Многие режиссеры делают ставку на ностальгию по музыке тех лет, ведь это был расцвет советской эстрады. Повесть "Энергичные люди" Шукшина о спекулянтах Сергей Безруков превратил в караоке-спектакль. Хиты 70-х вживую исполняет вокально-инструментальный ансамбль, а зрителей приглашают подпевать: над сценой на мониторе — текст.
© Nickolai TarkanovСпектакль "Энергичные люди" в Московском губернском театре
Спектакль Энергичные люди в Московском губернском театре
1 из 4
Спектакль "Энергичные люди" в Московском губернском театре
© Nickolai Tarkanov
© Galina_Fesenko

Сцена из спектакля "Энергичные люди" в Московском губернском театре

Спектакль Энергичные люди в Московском губернском театре
2 из 4

Сцена из спектакля "Энергичные люди" в Московском губернском театре

© Galina_Fesenko
© Николай Тарханов

Спектакль "Энергичные люди"

Спектакль Энергичные люди в Московском губернском театре
3 из 4

Спектакль "Энергичные люди"

© Николай Тарханов
© Фото : Московский Губернский театр / Галина Фесенко

Московский губернский театр приступил к репетициям спектакля по повести В. М. Шукшина "Энергичные люди" в постановке Сергея Безрукова

Московский Губернский театр приступил к репетициям спектакля по повести В.М. Шукшина Энергичные люди в постановке Сергея Безрукова
4 из 4

Московский губернский театр приступил к репетициям спектакля по повести В. М. Шукшина "Энергичные люди" в постановке Сергея Безрукова

© Фото : Московский Губернский театр / Галина Фесенко
1 из 4
Спектакль "Энергичные люди" в Московском губернском театре
© Nickolai Tarkanov
2 из 4

Сцена из спектакля "Энергичные люди" в Московском губернском театре

© Galina_Fesenko
3 из 4

Спектакль "Энергичные люди"

© Николай Тарханов
4 из 4

Московский губернский театр приступил к репетициям спектакля по повести В. М. Шукшина "Энергичные люди" в постановке Сергея Безрукова

© Фото : Московский Губернский театр / Галина Фесенко
Безруков (год рождения — 1973-й) воссоздает многие детали, от дефицитных гарнитуров и ковров до шиньонов и рубашек с острым воротничком. "Многое из тех лет созвучно нашему времени: люди, взаимоотношения, проблемы — все то же", — говорит он.
К музыке обращается и Павел Пряжко в постановках для "Театра post" "Два перстня" и "Диджей Павел". Обе посвящены хитам советской эстрады 70-х и 80-х соответственно. Получилось не столько про эпоху, сколько "про сами песни — существующие вне контекста времени, как космонавты в космосе", — полагает продюсер Павел Платунов. "Мы все в это время еще не родились. И это важно — наша память не прямая, а опосредованная. Прямой памяти здесь быть и не может", — подчеркивает он.

Интерес театра к прошлому всегда был огромным. Обычно к далекому, а теперь наконец обращаются к новейшей истории. "Это естественно. Например, для польской практики, где театр — способ проработки травматической памяти", — объясняет театровед Анна Банасюкевич.

Она считает, что в последние пять-семь лет похожий процесс начался и в России. "Во-первых, искусство чувствует попытку сделать историю однозначной и пытается этому противостоять. Во-вторых, есть ностальгия: обращение к ушедшим годам как к прекрасной эпохе". Своего рода обезболивающая таблетка от страхов реальности, настоящего и будущего.
Актеры Павел Шевандо (слева) в роли учителя музыки и театра и Павел Чернышев в роли учителя танцев в сцене из спектакля Мольер, avec amour в Московском театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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