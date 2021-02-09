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Туризм
https://ria.ru/20210209/tailand-1596711529.html
Посол России рассказал, как туристы отправляются на отдых в Таиланд
Посол России рассказал, как туристы отправляются на отдых в Таиланд
С ноября 2020 года менее тысячи россиян оформили туристические визы, сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:23
2021-02-09T20:51
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БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. С ноября 2020 года менее тысячи россиян оформили туристические визы, сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин."По полученным нами данным посольства Таиланда в Москве, за все время с момента разрешения на выдачу туристических виз по февраль 2021 года, за таиландскими, как долгосрочными, так и обычными, обратились менее тысячи россиян", — сказал дипломат.Еще 2 ноября 2020 года власти этого государства разрешили въезд иностранных гостей, в том числе россиян, по обычным турвизам, которые выдавали на 60 дней с возможным продлением на 30. С 9 декабря для всех стран, включая Россию, действует специальная долгосрочная турвиза на 90 дней с двумя возможными продлениями по 90 дней каждое. В обоих случаях право на пребывание в королевстве выдается при условии получения отдельного разрешения на въезд от посольства Таиланда. Также нужна обязательная страховка на сумму не менее 100 тысяч долларов с возможностью оплаты лечения от коронавирусной инфекции. Еще гости должны по прибытию пройти двухнедельный карантин, оплатив проживание в это время."Признаков скорой отмены двухнедельного карантина пока не наблюдается. Наши таиландские партнеры изучают различные предложения в этой сфере, но по таким, как, например, отмена карантина для вакцинированных туристов, никаких решений пока не принималось", — сказал Томихин. Он добавил, что такая ситуация может сохраниться еще несколько месяцев, в зависимости от развития истории с пандемией в мире, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Таиланде и в самой России.В настоящее время в Таиланде находятся несколько тысяч граждан РФ, сообщил посол. "Например, по данным нашего генконсульства на Пхукете, только там сейчас — более трех тысяч граждан РФ. Немало их в Паттайе, на острове Самуи, в Бангкоке, Хуахине и в Чиангмае", — рассказал он.
https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html
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туристы, коронавирус covid-19, россия, туризм, визы, новости - туризм, пхукет (остров), москва, таиланд

Посол России рассказал, как туристы отправляются на отдых в Таиланд

19:23 09.02.2021 (обновлено: 20:51 09.02.2021)
 
© Фото : Александр АндреевХрам Ват Суван Куха
Храм Ват Суван Куха - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. С ноября 2020 года менее тысячи россиян оформили туристические визы, сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
"По полученным нами данным посольства Таиланда в Москве, за все время с момента разрешения на выдачу туристических виз по февраль 2021 года, за таиландскими, как долгосрочными, так и обычными, обратились менее тысячи россиян", — сказал дипломат.
Еще 2 ноября 2020 года власти этого государства разрешили въезд иностранных гостей, в том числе россиян, по обычным турвизам, которые выдавали на 60 дней с возможным продлением на 30. С 9 декабря для всех стран, включая Россию, действует специальная долгосрочная турвиза на 90 дней с двумя возможными продлениями по 90 дней каждое.
В обоих случаях право на пребывание в королевстве выдается при условии получения отдельного разрешения на въезд от посольства Таиланда. Также нужна обязательная страховка на сумму не менее 100 тысяч долларов с возможностью оплаты лечения от коронавирусной инфекции. Еще гости должны по прибытию пройти двухнедельный карантин, оплатив проживание в это время.
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"Признаков скорой отмены двухнедельного карантина пока не наблюдается. Наши таиландские партнеры изучают различные предложения в этой сфере, но по таким, как, например, отмена карантина для вакцинированных туристов, никаких решений пока не принималось", — сказал Томихин. Он добавил, что такая ситуация может сохраниться еще несколько месяцев, в зависимости от развития истории с пандемией в мире, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Таиланде и в самой России.
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В настоящее время в Таиланде находятся несколько тысяч граждан РФ, сообщил посол. "Например, по данным нашего генконсульства на Пхукете, только там сейчас — более трех тысяч граждан РФ. Немало их в Паттайе, на острове Самуи, в Бангкоке, Хуахине и в Чиангмае", — рассказал он.
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