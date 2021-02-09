Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/svpd-1596653853.html
Ульянов рассказал, что нужно для выполнения иранской ядерной сделки
Ульянов рассказал, что нужно для выполнения иранской ядерной сделки
Единственный способ восстановить нормальное функционирование иранской ядерной сделки - без предварительных условий вернуться к тому, что было до прихода... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:32
2021-02-09T12:32
выход сша из ядерной сделки по ирану
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
михаил ульянов
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:377:2730:1913_1920x0_80_0_0_d35f7e4125f5206ae609a99565f67bf1.jpg
ВЕНА, 9 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Единственный способ восстановить нормальное функционирование иранской ядерной сделки - без предварительных условий вернуться к тому, что было до прихода администрации Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, "это значит, что Иран должен, насколько это возможно оперативно, возобновить выполнение всех своих обязательств, а американцы должны снять свои санкции в отношении иранской ядерной программы, дать возможность Ирану нормально торговать нефтью и другими товарами".Постпред добавил, что все это необходимо обеспечить достаточно быстро."Если на начальном этапе консультаций будут вброшены новые идеи, касающиеся ракетной программы Ирана или политики Тегерана в регионе, то практически наверняка толка от этого не будет, и восстановить выполнение СВПД не получится. Мы стараемся доводить эту очевидную мысль до понимания наших основных партнеров, в первую очередь по ядерной сделке", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e0969267c60ecf85e0e3495681b79d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выход сша из ядерной сделки по ирану, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, михаил ульянов, иран, сша, в мире

Ульянов рассказал, что нужно для выполнения иранской ядерной сделки

12:32 09.02.2021
 
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Маргарита Костив
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Единственный способ восстановить нормальное функционирование иранской ядерной сделки - без предварительных условий вернуться к тому, что было до прихода администрации Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Все указывает на то, что единственный способ восстановить нормальное функционирование ядерной сделки – это без всяких предварительных условий вернуться к тому, что было до прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа", - сказал Ульянов.
По его словам, "это значит, что Иран должен, насколько это возможно оперативно, возобновить выполнение всех своих обязательств, а американцы должны снять свои санкции в отношении иранской ядерной программы, дать возможность Ирану нормально торговать нефтью и другими товарами".
Постпред добавил, что все это необходимо обеспечить достаточно быстро.
"Если на начальном этапе консультаций будут вброшены новые идеи, касающиеся ракетной программы Ирана или политики Тегерана в регионе, то практически наверняка толка от этого не будет, и восстановить выполнение СВПД не получится. Мы стараемся доводить эту очевидную мысль до понимания наших основных партнеров, в первую очередь по ядерной сделке", - отметил дипломат.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 04:22
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
 
Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампМихаил УльяновИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния