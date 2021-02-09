Ульянов рассказал, что нужно для выполнения иранской ядерной сделки
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
ВЕНА, 9 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Единственный способ восстановить нормальное функционирование иранской ядерной сделки - без предварительных условий вернуться к тому, что было до прихода администрации Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Все указывает на то, что единственный способ восстановить нормальное функционирование ядерной сделки – это без всяких предварительных условий вернуться к тому, что было до прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа", - сказал Ульянов.
По его словам, "это значит, что Иран должен, насколько это возможно оперативно, возобновить выполнение всех своих обязательств, а американцы должны снять свои санкции в отношении иранской ядерной программы, дать возможность Ирану нормально торговать нефтью и другими товарами".
Постпред добавил, что все это необходимо обеспечить достаточно быстро.
"Если на начальном этапе консультаций будут вброшены новые идеи, касающиеся ракетной программы Ирана или политики Тегерана в регионе, то практически наверняка толка от этого не будет, и восстановить выполнение СВПД не получится. Мы стараемся доводить эту очевидную мысль до понимания наших основных партнеров, в первую очередь по ядерной сделке", - отметил дипломат.
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