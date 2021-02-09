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Ульянов рассказал, что нужно для выполнения иранской ядерной сделки

Ульянов рассказал, что нужно для выполнения иранской ядерной сделки

Единственный способ восстановить нормальное функционирование иранской ядерной сделки - без предварительных условий вернуться к тому, что было до прихода... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:32

2021-02-09T12:32

2021-02-09T12:32

выход сша из ядерной сделки по ирану

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

михаил ульянов

иран

сша

в мире

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ВЕНА, 9 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Единственный способ восстановить нормальное функционирование иранской ядерной сделки - без предварительных условий вернуться к тому, что было до прихода администрации Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, "это значит, что Иран должен, насколько это возможно оперативно, возобновить выполнение всех своих обязательств, а американцы должны снять свои санкции в отношении иранской ядерной программы, дать возможность Ирану нормально торговать нефтью и другими товарами".Постпред добавил, что все это необходимо обеспечить достаточно быстро."Если на начальном этапе консультаций будут вброшены новые идеи, касающиеся ракетной программы Ирана или политики Тегерана в регионе, то практически наверняка толка от этого не будет, и восстановить выполнение СВПД не получится. Мы стараемся доводить эту очевидную мысль до понимания наших основных партнеров, в первую очередь по ядерной сделке", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

иран

сша

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выход сша из ядерной сделки по ирану, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, михаил ульянов, иран, сша, в мире