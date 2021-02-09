https://ria.ru/20210209/sudy-1596679725.html
Путин оценил работу судов в России
Путин оценил работу судов в России
Российские суды, невзирая на риски, связанные с эпидемией коронавируса, работали с максимальной отдачей, защищая интересы граждан, сообщил президент РФ Владимир РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:39
2021-02-09T14:39
2021-02-09T16:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские суды, невзирая на риски, связанные с эпидемией коронавируса, работали с максимальной отдачей, защищая интересы граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин.Российские суды в период пандемии не ограничились программой-минимум, рассмотрели практически все обращения граждан, сохранили соцнаправленность, добавил Владимир Путин."Возросшее количество рассмотренных дел за прошлый год говорит о том, что российские суды не ограничились программой-минимум, а, наоборот, избрали для себя программу-максимум, по факту стали разделять дела по категориям важности. Рассмотрели практически все обращения граждан,... в полной мере была сохранена социальная направленность правосудия. Это касалось не только каждодневной работы судов, но и формирования единообразной судебной практики", - заявил он в ходе совещания с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.Путин отметил, что суды в этот период руководствовались тем принципом, что каждая ситуация, требующая судебного решения, жизненно значима для конкретного человека и его семьи.Важно, что процесс совершенствования судебной деятельности в России идет непрерывно, отметил Владимир Путин.Владимир Путин заявил, что никогда не соглашался со скептиками в том, что судебная система не может сама себя развивать: может - и очень успешно."Конечно, я знаю эту мысль, идею, что никогда сама себя система не может реформировать. Но я никогда не соглашался со скептиками, которые так утверждали - утверждали, что судебная система не может сама себя развивать. Как мы видим, может - и очень успешно, чутко реагируя на изменения в обществе и в мире", - сказал глава государства на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Российские суды, невзирая на риски, связанные с эпидемией коронавируса, работали с максимальной отдачей, защищая интересы граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин
.
"Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства. Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам", - отметил Путин на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.
Российские суды в период пандемии не ограничились программой-минимум, рассмотрели практически все обращения граждан, сохранили соцнаправленность, добавил Владимир Путин.
"Возросшее количество рассмотренных дел за прошлый год говорит о том, что российские суды не ограничились программой-минимум, а, наоборот, избрали для себя программу-максимум, по факту стали разделять дела по категориям важности. Рассмотрели практически все обращения граждан,... в полной мере была сохранена социальная направленность правосудия. Это касалось не только каждодневной работы судов, но и формирования единообразной судебной практики", - заявил он в ходе совещания с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.
Путин отметил, что суды в этот период руководствовались тем принципом, что каждая ситуация, требующая судебного решения, жизненно значима для конкретного человека и его семьи.
Важно, что процесс совершенствования судебной деятельности в России идет непрерывно, отметил Владимир Путин.
"Очень важно, что процесс совершенствования судебной деятельности идет непрерывно в нашей стране. Мы постоянно это обсуждаем с председателем Верховного суда. И самые прогрессивные, самые актуальные инициативы рождаются именно в судебном сообществе", - рассказал Путин на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.
Владимир Путин заявил, что никогда не соглашался со скептиками в том, что судебная система не может сама себя развивать: может - и очень успешно.
"Конечно, я знаю эту мысль, идею, что никогда сама себя система не может реформировать. Но я никогда не соглашался со скептиками, которые так утверждали - утверждали, что судебная система не может сама себя развивать. Как мы видим, может - и очень успешно, чутко реагируя на изменения в обществе и в мире", - сказал глава государства на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.