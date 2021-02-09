https://ria.ru/20210209/sudi-1596656865.html

Путин примет участие в совещании судей

Путин примет участие в совещании судей

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в совещании судей - судов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:49

2021-02-09T12:49

2021-02-09T12:49

россия

вячеслав лебедев

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в совещании судей - судов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент выступит в начале совещания судей - судов общей юрисдикции и арбитражных судов России. Совещание регулярное, ежегодное, на них, как правило обсуждаются итоги работы за минувший год и основные задачи на год предстоящий", - сказал Песков журналистам.По его словам, ушедший 2020 год был сложным и для российской судебной системы, которая была вынуждена функционировать в условиях пандемии. Будут в ходе совещания обсуждаться и перспективы на 2021 год, добавил представитель Кремля.Выступление Путина будет в открытом режиме, также открытым будет доклад председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева."Работает Путин из Ново-Огарево, происходит это в режиме видеоконференции", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210209/putin-1596640499.html

россия

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россия, вячеслав лебедев, дмитрий песков, владимир путин, общество