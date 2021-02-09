https://ria.ru/20210209/sudi-1596656865.html
Путин примет участие в совещании судей
Путин примет участие в совещании судей
Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в совещании судей - судов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:49
2021-02-09T12:49
2021-02-09T12:49
россия
вячеслав лебедев
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596511959_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2051104fac986999944e7654bce6de97.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в совещании судей - судов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент выступит в начале совещания судей - судов общей юрисдикции и арбитражных судов России. Совещание регулярное, ежегодное, на них, как правило обсуждаются итоги работы за минувший год и основные задачи на год предстоящий", - сказал Песков журналистам.По его словам, ушедший 2020 год был сложным и для российской судебной системы, которая была вынуждена функционировать в условиях пандемии. Будут в ходе совещания обсуждаться и перспективы на 2021 год, добавил представитель Кремля.Выступление Путина будет в открытом режиме, также открытым будет доклад председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева."Работает Путин из Ново-Огарево, происходит это в режиме видеоконференции", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20210209/putin-1596640499.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596511959_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8f2e19e74334afd686f77f2c339e98ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав лебедев, дмитрий песков, владимир путин, общество