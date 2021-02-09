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Путин отметил бесперебойную работу российских судов в пандемию
Путин отметил бесперебойную работу российских судов в пандемию
Более половины судов в ряде стран, в том числе европейских, не работали во время пандемии коронавируса, но в России такого не было, заявил Владимир Путин на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:37
2021-02-09T17:16
еврокомиссия
совет европы
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Более половины судов в ряде стран, в том числе европейских, не работали во время пандемии коронавируса, но в России такого не было, заявил Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов."В период пандемии в некоторых странах, в том числе и в европейских странах, свыше 50% судов просто не работали. В России такого не было", — сказал президент.В своем выступлении он подчеркнул, что российская судебная система в тяжелый период пандемии не перешла в "режим торможения", а действовала без перебоев. Президент указал, что "качество правосудия при возросшей нагрузке оставалось высоким и, более того, продолжало совершенствоваться"."Замечу, что это не только наша оценка, но, согласно отчету той же Европейской комиссии, опубликованному в ноябре прошлого года, российские суды продемонстрировали один из лучших показателей среди стран Совета Европы. У нас к ним там много вопросов, у них – к нам, но это вот объективная оценка", - сказал Путин.По его словам, "эксперты Еврокомиссии единодушно сочли российскую судебную систему наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово затратной для граждан"."Да, разумеется, наша судебная система показала способность быстро адаптироваться к совершенно новым условиям, это совершенно очевидная вещь. Но отмечу особо, что это был и осознанный, добровольный выбор именно самого судейского сообщества, самих судов", - отметил он.Президент, в частности, упомянул, что в начале пандемии президиум Верховного суда РФ и президиум Совета судей приняли два совместных постановления с рекомендациями о порядке работы судов в новых условиях. Эти документы содержали перечни категорий дел, рассмотрение которых не может быть приостановлено или отложено, уточнил Путин.
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еврокомиссия, совет европы, россия, владимир путин, общество

Путин отметил бесперебойную работу российских судов в пандемию

15:37 09.02.2021 (обновлено: 17:16 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Более половины судов в ряде стран, в том числе европейских, не работали во время пандемии коронавируса, но в России такого не было, заявил Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
"В период пандемии в некоторых странах, в том числе и в европейских странах, свыше 50% судов просто не работали. В России такого не было", — сказал президент.
В своем выступлении он подчеркнул, что российская судебная система в тяжелый период пандемии не перешла в "режим торможения", а действовала без перебоев. Президент указал, что "качество правосудия при возросшей нагрузке оставалось высоким и, более того, продолжало совершенствоваться".
"Замечу, что это не только наша оценка, но, согласно отчету той же Европейской комиссии, опубликованному в ноябре прошлого года, российские суды продемонстрировали один из лучших показателей среди стран Совета Европы. У нас к ним там много вопросов, у них – к нам, но это вот объективная оценка", - сказал Путин.
По его словам, "эксперты Еврокомиссии единодушно сочли российскую судебную систему наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово затратной для граждан".
"Да, разумеется, наша судебная система показала способность быстро адаптироваться к совершенно новым условиям, это совершенно очевидная вещь. Но отмечу особо, что это был и осознанный, добровольный выбор именно самого судейского сообщества, самих судов", - отметил он.
Президент, в частности, упомянул, что в начале пандемии президиум Верховного суда РФ и президиум Совета судей приняли два совместных постановления с рекомендациями о порядке работы судов в новых условиях. Эти документы содержали перечни категорий дел, рассмотрение которых не может быть приостановлено или отложено, уточнил Путин.
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