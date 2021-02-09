https://ria.ru/20210209/strakh-1596606071.html

В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины

В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в беседе с НСН назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T03:30

2021-02-09T03:30

2021-02-09T03:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

юрий бойко

astrazeneca

верховная рада украины

владимир зеленский

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На Украине раскрыли страх Зеленского из-за российской вакцины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в беседе с НСН назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования в стране российской вакцины от коронавируса.Ранее украинский лидер, комментируя возможность вакцинации жителей страны от COVID-19 российским препаратом "Спутник V", заявил о якобы отсутствии официальной информации об эффективности вакцины из России и добавил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от COVID-19 с февраля.Научный журнал Lancet на прошлой неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе заключительной фазы клинических исследований российский препарат показал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/zakharova-1596536457.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, юрий бойко, astrazeneca , верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире