В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:30 09.02.2021 (обновлено: 03:31 09.02.2021)
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в беседе с НСН назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования в стране российской вакцины от коронавируса.
Ранее украинский лидер, комментируя возможность вакцинации жителей страны от COVID-19 российским препаратом "Спутник V", заявил о якобы отсутствии официальной информации об эффективности вакцины из России и добавил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.
"Это потому что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование "Спутник V" на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать", — сказал Бойко.
Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от COVID-19 с февраля.
Научный журнал Lancet на прошлой неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе заключительной фазы клинических исследований российский препарат показал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.