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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/strakh-1596606071.html
В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в беседе с НСН назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T03:30
2021-02-09T03:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
юрий бойко
astrazeneca
верховная рада украины
владимир зеленский
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На Украине раскрыли страх Зеленского из-за российской вакцины
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в беседе с НСН назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования в стране российской вакцины от коронавируса.Ранее украинский лидер, комментируя возможность вакцинации жителей страны от COVID-19 российским препаратом "Спутник V", заявил о якобы отсутствии официальной информации об эффективности вакцины из России и добавил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от COVID-19 с февраля.Научный журнал Lancet на прошлой неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе заключительной фазы клинических исследований российский препарат показал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/zakharova-1596536457.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, юрий бойко, astrazeneca , верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины

03:30 09.02.2021 (обновлено: 03:31 09.02.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в беседе с НСН назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования в стране российской вакцины от коронавируса.
Ранее украинский лидер, комментируя возможность вакцинации жителей страны от COVID-19 российским препаратом "Спутник V", заявил о якобы отсутствии официальной информации об эффективности вакцины из России и добавил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.

"Это потому что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование "Спутник V" на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать", — сказал Бойко.

Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от COVID-19 с февраля.
Научный журнал Lancet на прошлой неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе заключительной фазы клинических исследований российский препарат показал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияОппозиционная платформа - За жизньЮрий БойкоAstraZenecaВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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