https://ria.ru/20210209/stavka-1596725532.html
МВФ призвал Центробанк опустить ключевую ставку ниже 4%
МВФ призвал Центробанк опустить ключевую ставку ниже 4%
Международный валютный фонд призвал Банк России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. в 2021 году. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:35
2021-02-09T18:35
2021-02-09T18:47
инфляция
россия
мвф
центральный банк рф (цб рф)
рубль
экономика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Международный валютный фонд призвал Банк России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. в 2021 году.В МВФ считают, что российскому регулятору следует ориентироваться на условие, при котором отказ от снижения ставки в ближайшие месяцы приведет к росту инфляции."Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%", — говорится в документе.Опрошенные РИА Новости аналитики ранее предположили, что Банк России на фоне повышенного инфляционного фона в четвертый раз подряд сохранит ключевую ставку неизменной.Летом прошлого года регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако опустившийся курс рубля на фоне оживления спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений разогнал инфляцию, и в начале осени ЦБ был вынужден поставить цикл смягчения на паузу.В России инфляция по итогам года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе ускорилась до 5,2%.
https://ria.ru/20210206/tseny--1596159911.html
https://ria.ru/20210202/ekonomika-1595535261.html
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инфляция, россия, мвф, центральный банк рф (цб рф), рубль, экономика
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Международный валютный фонд
призвал Банк России
снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. в 2021 году.
В МВФ считают, что российскому регулятору следует ориентироваться на условие, при котором отказ от снижения ставки в ближайшие месяцы приведет к росту инфляции.
"Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%", — говорится в документе.
Опрошенные РИА Новости аналитики ранее предположили, что Банк России на фоне повышенного инфляционного фона в четвертый раз подряд сохранит ключевую ставку неизменной.
Летом прошлого года регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако опустившийся курс рубля на фоне оживления спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений разогнал инфляцию, и в начале осени ЦБ был вынужден поставить цикл смягчения на паузу.
В России инфляция по итогам года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе ускорилась до 5,2%.