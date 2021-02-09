https://ria.ru/20210209/stavka-1596725532.html

МВФ призвал Центробанк опустить ключевую ставку ниже 4%

МВФ призвал Центробанк опустить ключевую ставку ниже 4%

Международный валютный фонд призвал Банк России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. в 2021 году. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:35

2021-02-09T18:35

2021-02-09T18:47

инфляция

россия

мвф

центральный банк рф (цб рф)

рубль

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Международный валютный фонд призвал Банк России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. в 2021 году.В МВФ считают, что российскому регулятору следует ориентироваться на условие, при котором отказ от снижения ставки в ближайшие месяцы приведет к росту инфляции."Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%", — говорится в документе.Опрошенные РИА Новости аналитики ранее предположили, что Банк России на фоне повышенного инфляционного фона в четвертый раз подряд сохранит ключевую ставку неизменной.Летом прошлого года регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако опустившийся курс рубля на фоне оживления спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений разогнал инфляцию, и в начале осени ЦБ был вынужден поставить цикл смягчения на паузу.В России инфляция по итогам года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе ускорилась до 5,2%.

https://ria.ru/20210206/tseny--1596159911.html

https://ria.ru/20210202/ekonomika-1595535261.html

россия

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инфляция, россия, мвф, центральный банк рф (цб рф), рубль, экономика