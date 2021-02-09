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МИД не ждет изменений в политике США на постсоветском пространстве
МИД не ждет изменений в политике США на постсоветском пространстве
Россия не ждет, что при новом президенте Джо Байдене США кардинально изменят политику на постсоветском пространстве, но возвращение во власть дипломатов,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:03
2021-02-09T17:03
2021-02-09T17:05
андрей руденко
виктория нуланд
барак обама
джо байден
россия
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сша
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не ждет, что при новом президенте Джо Байдене США кардинально изменят политику на постсоветском пространстве, но возвращение во власть дипломатов, работавших во времена Барака Обамы, оптимизма не добавляет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Ожидать кардинальных изменений в политике США на постсоветском пространстве со сменой администрации в Вашингтоне не стоит. Возвращение во власть "старых знакомых" из команды Барака Обамы, таких как Виктория Нуланд, стоявших у истоков госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, приведшего к возникновению вооруженного конфликта в Донбассе, оптимизма не добавляет", - сказал Руденко.Ранее Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Нуланд, в частности, запомнилась тем, что в 2014 году раздавала печенье протестующим на Украине.
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андрей руденко, виктория нуланд, барак обама, джо байден, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире