https://ria.ru/20210209/ssha-1596552735.html

В США курорт готов доплачивать туристам за его посещение

В США курорт готов доплачивать туристам за его посещение

В штате Калифорния небольшой город Санта-Мария нашел необычный способ привлечения путешественников, сообщает UPI. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T02:55

2021-02-09T02:55

2021-02-09T02:55

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коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

калифорния

сша

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В штате Калифорния небольшой город Санта-Мария нашел необычный способ привлечения путешественников, сообщает UPI.Это место сильно пострадало от ограничений, связанных с COVID-19, а теперь власти предложили посетителям средства, которые можно потратить у них на отдых.Остановившиеся как минимум на пару ночей туристы могут получить ваучер на сумму в 100 долларов, которые разрешается использовать при посещении ресторанов, виноделен и пивоварен региона. "Долина Санта-Мария может многое предложить гостям. У нас есть прекрасные пляжи, отели и винодельни, которые являются прекрасным вариантом для путешественников с ограниченным бюджетом во время экономического кризиса", — рассказала директор местного турбюро Дженнифер Харрисон.К тому же этот регион менее многолюден, здесь легко соблюдать социальную дистанцию, добавила она.

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, калифорния, сша