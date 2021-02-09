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В США курорт готов доплачивать туристам за его посещение
В США курорт готов доплачивать туристам за его посещение
В штате Калифорния небольшой город Санта-Мария нашел необычный способ привлечения путешественников, сообщает UPI. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T02:55
2021-02-09T02:55
2021-02-09T02:55
туризм
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новости - туризм
калифорния
сша
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В штате Калифорния небольшой город Санта-Мария нашел необычный способ привлечения путешественников, сообщает UPI.Это место сильно пострадало от ограничений, связанных с COVID-19, а теперь власти предложили посетителям средства, которые можно потратить у них на отдых.Остановившиеся как минимум на пару ночей туристы могут получить ваучер на сумму в 100 долларов, которые разрешается использовать при посещении ресторанов, виноделен и пивоварен региона. "Долина Санта-Мария может многое предложить гостям. У нас есть прекрасные пляжи, отели и винодельни, которые являются прекрасным вариантом для путешественников с ограниченным бюджетом во время экономического кризиса", — рассказала директор местного турбюро Дженнифер Харрисон.К тому же этот регион менее многолюден, здесь легко соблюдать социальную дистанцию, добавила она.
https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, калифорния, сша
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
В штате Калифорния небольшой город Санта-Мария нашел необычный способ привлечения путешественников, сообщает
UPI.
Это место сильно пострадало от ограничений, связанных с COVID-19, а теперь власти предложили посетителям средства, которые можно потратить у них на отдых.
Остановившиеся как минимум на пару ночей туристы могут получить ваучер на сумму в 100 долларов, которые разрешается использовать при посещении ресторанов, виноделен и пивоварен региона.
"Долина Санта-Мария может многое предложить гостям. У нас есть прекрасные пляжи, отели и винодельни, которые являются прекрасным вариантом для путешественников с ограниченным бюджетом во время экономического кризиса", — рассказала директор местного турбюро Дженнифер Харрисон.
К тому же этот регион менее многолюден, здесь легко соблюдать социальную дистанцию, добавила она.