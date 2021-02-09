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В РФПИ рассказали, когда могут начаться поставки "Спутника V" в ЕС
В РФПИ рассказали, когда могут начаться поставки "Спутника V" в ЕС
Поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" могут начаться не ранее мая-июня, только после завершения основной части массовой вакцинации в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:12
2021-02-09T13:12
2021-02-09T13:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" могут начаться не ранее мая-июня, только после завершения основной части массовой вакцинации в России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Масштабные поставки в Евросоюз возможны только после того, как завершится масштабная вакцинация россиян. То есть только после того, как все желающие в России, которые хотели провакцинироваться, будут провакцинированы", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24"."Только тогда мы можем обеспечить действительно масштабные поставки в ЕС, то есть речь идет про май-июнь этого года, не раньше", - подчеркнул он.Ранее разработчики вакцины в Twitter-аккаунте сообщали, что РФПИ может поставить в ЕС 100 миллионов доз "Спутник V" во втором квартале 2021 года после завершения основной части массовой вакцинации в России.РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, уточнили в РФПИ.В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила президенту РФ Владимиру Путину содействие в регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, она подчеркивала, что применение препарата в стране возможно только после одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам. При этом страна-член союза Венгрия самостоятельно закупает вакцину в РФ, такой же подход сейчас обсуждают в Чехии.
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2021-02-09T13:12
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, евросоюз, в мире