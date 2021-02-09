В ВОЗ рассказали о планах относительно вакцины "Спутник V"
08:04 09.02.2021 (обновлено: 08:52 09.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
ЖЕНЕВА, 9 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX.
"Мы надеемся, что вакцина НИЦ имени Гамалеи присоединится к COVAX при условии, что она (вакцина. — Прим. ред.) будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", — заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Накануне в ВОЗ прошли очередные дискуссии о дополнительных данных по российской вакцине. Еще одно обсуждение запланировано на 15 февраля.
COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. По условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Сейчас COVAX заключила соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca на поставку вакцин для их справедливого распределения странам-участницам.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.