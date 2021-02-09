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Распространение коронавируса
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В ВОЗ рассказали о планах относительно вакцины "Спутник V"
В ВОЗ рассказали о планах относительно вакцины "Спутник V"
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:04
2021-02-09T08:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 9 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX.Накануне в ВОЗ прошли очередные дискуссии о дополнительных данных по российской вакцине. Еще одно обсуждение запланировано на 15 февраля.COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. По условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Сейчас COVAX заключила соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca на поставку вакцин для их справедливого распределения странам-участницам.На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.Помимо России, применение "Спутника V" уже одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, воз, в мире

В ВОЗ рассказали о планах относительно вакцины "Спутник V"

08:04 09.02.2021 (обновлено: 08:52 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Упаковка российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЖЕНЕВА, 9 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX.

"Мы надеемся, что вакцина НИЦ имени Гамалеи присоединится к COVAX при условии, что она (вакцина. — Прим. ред.) будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", — заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

Накануне в ВОЗ прошли очередные дискуссии о дополнительных данных по российской вакцине. Еще одно обсуждение запланировано на 15 февраля.
COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. По условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Сейчас COVAX заключила соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca на поставку вакцин для их справедливого распределения странам-участницам.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.
Помимо России, применение "Спутника V" уже одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ВОЗВ мире
 
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