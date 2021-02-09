https://ria.ru/20210209/sputnikv-1596611792.html

В ВОЗ рассказали о планах относительно вакцины "Спутник V"

В ВОЗ рассказали о планах относительно вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:04

2021-02-09T08:04

2021-02-09T08:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596527361_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_03280a8016fd52d4422c843113ed01ea.jpg

ЖЕНЕВА, 9 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX.Накануне в ВОЗ прошли очередные дискуссии о дополнительных данных по российской вакцине. Еще одно обсуждение запланировано на 15 февраля.COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. По условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Сейчас COVAX заключила соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca на поставку вакцин для их справедливого распределения странам-участницам.На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.Помимо России, применение "Спутника V" уже одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, воз, в мире