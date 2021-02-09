https://ria.ru/20210209/sputnik-v-1596608145.html

Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе

Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе

В последнее время испанские СМИ и эксперты все чаще говорят о возможности закупки российской вакцины "Спутник V", при том, что в августе те же средства массовой РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T06:23

2021-02-09T06:23

2021-02-09T06:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

аранча гонсалес лайя

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

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МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. В последнее время испанские СМИ и эксперты все чаще говорят о возможности закупки российской вакцины "Спутник V", при том, что в августе те же средства массовой информации и эксперты ее активно критиковали, сомневаясь в эффективности. С чем связано столь радикальное изменение позиции? Своими мнением с РИА Новости поделился эпидемиолог Ильдефонсо Эрнандес Агуадо (Ildefonso Hernández Aguado), профессор университета Мигеля Эрнандеса, официальный представитель Испанского общества общественного здравоохранения (Sespas).В середине августа, когда Россия объявила о регистрации первой вакцины от COVID-19, эта новость вызвала резкую критику специалистов на том основании, что не было научных статей и вакцина не прошла все стадии испытаний. Газета Pais опубликовала материал под заголовком "Вакцина Путина. В российском средстве от коронавируса новое только то, что нарушены все правила", газета Mundo вышла с материалом на первой полосе "Эксперты сомневаются, что вакцина Путина безопасная и эффективная".Тон изменилсяСпустя полгода о готовности закупить российскую вакцину говорят в испанском правительстве – правда, при условии, что ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Сначала глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что на общеевропейском рынке может появиться продукция "любых производителей в мире, которые смогут разработать вакцину, соответствующую требованиям". Затем министр здравоохранения Каролина Дариас сообщила, что Испания "с энтузиазмом" примет "любую вакцину, имеющую разрешение Европейского агентства по лекарственным средствам", назвав это "единственным требованием". Впрочем, как ранее пояснили РИА Новости в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), разработчик "Спутник V" до сих пор не подал запрос для выработки соответствующих научных рекомендаций, контакты находятся на ранней стадии.Резкое изменение позиции Испании связано с двумя обстоятельствами: во-первых, вакцинация из-за проблем с фармкомпаниями, с которыми были заключены контракты через ЕС, идет не столь быстрыми темпами, как ожидалось. Во-вторых, в начале февраля в журнале Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили его эффективность на уровне 91,6%."В целом существует инерция недоверия информации из России из-за недостатка транспарентности. То, что результаты сейчас публикуются в таких журналах как Lancet, а также тот факт, что вакцина применяется на большом количестве населения, например, в Аргентине, могут изменить мнение", - говорит Ильдефонсо Эрнандес Агуадо.На сегодняшний день "Спутник V" одобрен в двух десятках стран, в том числе в Венгрии, которая входит в ЕС. К концу этой недели, прогнозирует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, вакцина может быть одобрена в 25 странах. Побывавший на прошлой неделе в Москве верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель (министр иностранных дел Испании в 2018-2019) сказал, что "был рад прочитать публикацию" о результатах исследований "Спутник V" в Lancet и выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать вакцину."Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется", - заявил Боррель.По мнению Ильдефонсо Эрнандеса Агуадо, который в свое время занимал пост генерального директора управления общественного здравоохранения минздрава (2008-2011), признание российской вакцины EMA может стать историческим шагом. "Признание вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам, если будет запрос, может быть историческим процессом, это важное событие в обмене и в сотрудничестве", - заявил он.Эрнандес Агуадо вспоминает, что во время пандемии гриппа A в 2009 году – в это время он был генеральным директором управления общественного здравоохранения минздрава – "были определенные сложности" в обмене информацией с Россией. "Тогда у нас были отношения с российскими властями по поводу отслеживания эпидемиологической ситуации, обмена информацией. Честно говоря, было сложно - в плане понимания, кто научное руководство, кто политическое", - говорит он."Взаимная подозрительность существует, и хорошо, если она развеется через сотрудничество и прозрачность. То, что сейчас происходит, положительно. Здесь власти открыто говорят: если вакцину одобрит Европейское агентство, то нет никаких сомнений, что ее будут массово использовать", - говорит эксперт. Сам он лично также готов сделать прививку российской вакциной, если ее одобрит EMA.Необходимы новые механизмыПо мнению Эрнандеса Агуадо, скандалы, связанные с фармкомпаниями Pfizer и AstraZeneca в ЕС, говорят о необходимости создания в Европе новых механизмов производства основных лекарственных средств, в том числе вакцин, без вмешательства рынка – "чтобы было возможно реагировать на кризисные ситуации". "Но и вне кризисных ситуаций надо также урегулировать вопрос патентов", - считает эпидемиолог.По его словам, отношения с крупными фармкомпаниями следует выстраивать так, чтобы они "соответствовали интересам общества". "Если вкладываются государственные деньги и гарантируется покупка, самое минимальное, что можно сделать, это выполнять условия контрактов. Надо установить механизмы выполнения этих контрактов", - добавил Эрнандес Агуадо.По его словам, политики в подобных ситуациях торопятся, стремятся как можно скорее покончить с кризисом, и это приводит к проблемам. "К следующему кризису ЕС должен установить очень четкий механизм, дорожную карту, а также обеспечить возможности для производства собственных вакцин и увеличения объемов производства в случае необходимости. Если бы у ЕС были собственные компании или компании, с которыми были заранее подписаны договоры о производстве, возможности были бы другими – можно было бы производить те же вакцины Pfizer или AstraZeneca", - считает Агуадо.

https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596603044.html

https://ria.ru/20210208/sputnik-1596566948.html

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