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Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о способах... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T02:29
2021-02-09T02:29
владимир герасименко
спина
россия
боль
здоровье
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о способах избежать острой боли в спине.Нейрохирург настоятельно рекомендует не поднимать тяжести.Также он призывает россиян следить за осанкой.Кроме того, Герасименко высказался об источниках боли в спине по утрам. Причиной этому становится замедление кровообращения в позвоночнике во время сна и усиление гипоксии.Для избавления от утреннего болевого симптома специалист советует после пробуждения разогреть позвоночник и разгрузить мышцы.
https://ria.ru/20200722/1574701379.html
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владимир герасименко, спина, россия, боль, здоровье, общество

Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине

02:29 09.02.2021
 
© Fotolia / Minerva StudioМассаж спины
Массаж спины - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Fotolia / Minerva Studio
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о способах избежать острой боли в спине.
Нейрохирург настоятельно рекомендует не поднимать тяжести.
"Самая частая причина острой боли в спине — подъем тяжестей. Здесь нужно подходить, продумывая нагрузку. Желательно, чтобы в семье был пояс штангиста или поясничный корсет для работ на даче, для стройки", — уточнил Герасименко.
Также он призывает россиян следить за осанкой.
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Кроме того, Герасименко высказался об источниках боли в спине по утрам. Причиной этому становится замедление кровообращения в позвоночнике во время сна и усиление гипоксии.
Для избавления от утреннего болевого симптома специалист советует после пробуждения разогреть позвоночник и разгрузить мышцы.
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Владимир ГерасименкоспинаРоссиябольЗдоровьеОбщество
 
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