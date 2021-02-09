https://ria.ru/20210209/spina-1596604792.html

Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине

Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине

Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о способах... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T02:29

2021-02-09T02:29

2021-02-09T02:29

владимир герасименко

спина

россия

боль

здоровье

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о способах избежать острой боли в спине.Нейрохирург настоятельно рекомендует не поднимать тяжести.Также он призывает россиян следить за осанкой.Кроме того, Герасименко высказался об источниках боли в спине по утрам. Причиной этому становится замедление кровообращения в позвоночнике во время сна и усиление гипоксии.Для избавления от утреннего болевого симптома специалист советует после пробуждения разогреть позвоночник и разгрузить мышцы.

https://ria.ru/20200722/1574701379.html

https://rsport.ria.ru/20200423/1570421288.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир герасименко, спина, россия, боль, здоровье, общество