Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/sovet-1596726090.html
Российским судьям посоветовали не писать в соцсетях о политике
Российским судьям посоветовали не писать в соцсетях о политике
Судьям не следует в соцсетях высказываться о незавершенных судебных делах и о политике, заявил заместитель председателя Верховного суда РФ председатель... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:38
2021-02-09T18:38
россия
верховный суд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584956889_0:7:2899:1638_1920x0_80_0_0_4e768f1349667ae910eb97633e452f57.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Судьям не следует в соцсетях высказываться о незавершенных судебных делах и о политике, заявил заместитель председателя Верховного суда РФ председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков.Он отметил, что сейчас судьи часто регистрируются в соцсетях, общаются там с семьей и друзьями, высказываются о происходящих событиях."Судья должен учитывать, чтобы его действия не умаляли авторитет судебной власти и не подрывали доверия к правосудию... Запретить судьям пользоваться ими невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время", - заявил он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.Рудаков напомнил, что любая неосмотрительная запись или изображение может нанести ущерб репутации.
https://ria.ru/20210209/prestupleniya-1596655332.html
https://ria.ru/20210209/sudya-1596724883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584956889_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_5dac92cb2d2777085669339268fb41c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, верховный суд рф, общество

Российским судьям посоветовали не писать в соцсетях о политике

18:38 09.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Судьям не следует в соцсетях высказываться о незавершенных судебных делах и о политике, заявил заместитель председателя Верховного суда РФ председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков.
Он отметил, что сейчас судьи часто регистрируются в соцсетях, общаются там с семьей и друзьями, высказываются о происходящих событиях.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 12:43
Верховный суд предложил внести изменения в Уголовный кодекс
"Судья должен учитывать, чтобы его действия не умаляли авторитет судебной власти и не подрывали доверия к правосудию... Запретить судьям пользоваться ими невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время", - заявил он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.
Рудаков напомнил, что любая неосмотрительная запись или изображение может нанести ущерб репутации.
"Следует рекомендовать, что судья в соцсетях не может комментировать незавершенный судебный процесс, давать юридические консультации и должен избегать политических оценок", - отметил зампред ВС РФ.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 18:31
В ВС заявили, что судью нельзя наказывать за точку зрения
 
РоссияВерховный суд РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния