https://ria.ru/20210209/sovet-1596726090.html

Российским судьям посоветовали не писать в соцсетях о политике

Российским судьям посоветовали не писать в соцсетях о политике

Судьям не следует в соцсетях высказываться о незавершенных судебных делах и о политике, заявил заместитель председателя Верховного суда РФ председатель... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:38

2021-02-09T18:38

2021-02-09T18:38

россия

верховный суд рф

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Судьям не следует в соцсетях высказываться о незавершенных судебных делах и о политике, заявил заместитель председателя Верховного суда РФ председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков.Он отметил, что сейчас судьи часто регистрируются в соцсетях, общаются там с семьей и друзьями, высказываются о происходящих событиях."Судья должен учитывать, чтобы его действия не умаляли авторитет судебной власти и не подрывали доверия к правосудию... Запретить судьям пользоваться ими невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время", - заявил он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.Рудаков напомнил, что любая неосмотрительная запись или изображение может нанести ущерб репутации.

https://ria.ru/20210209/prestupleniya-1596655332.html

https://ria.ru/20210209/sudya-1596724883.html

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2021

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россия, верховный суд рф, общество