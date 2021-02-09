https://ria.ru/20210209/sotsseti-1596656140.html

Постпред России в Вене оценил пользу от соцсетей для дипломатов

Постпред России в Вене оценил пользу от соцсетей для дипломатов

Социальные сети, включая Twitter, помогают дипломатам доносить свою позицию в условиях отсутствия очных встреч из-за коронавируса, этот удобный инструмент нужно РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:47

2021-02-09T12:47

2021-02-09T12:47

россия

михаил ульянов

twitter

в мире

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ВЕНА, 9 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Социальные сети, включая Twitter, помогают дипломатам доносить свою позицию в условиях отсутствия очных встреч из-за коронавируса, этот удобный инструмент нужно использовать, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, на фоне пандемии очень много дипломатических миссий в Вене перешли в режим самоизоляции, доступны либо видеосвязь, либо телефонные переговоры, чего, безусловно, недостаточно для нормального функционирования дипкорпуса.Он подчеркнул, что соцсети удобны для дипломатической работы. Кроме того, добавил Ульянов, международные отношения вступили в какой-то новый этап, существенно отличающийся от того, что было прежде."Отчасти это связано с новыми информационными технологиями, и, как вы видите, идет, по сути дела, информационная война против нашей страны. Социальные сети дают возможность на это реагировать в духе Маяковского – "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо". В целом, не знаю, насколько Twitter действенный инструмент, но то, что он полезный, это несомненно. Он расширяет возможности. Этот новый инструмент можно и нужно использовать", - заключил постпред.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/twitter-1596619364.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил ульянов, twitter, в мире