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Постпред России в Вене оценил пользу от соцсетей для дипломатов
Постпред России в Вене оценил пользу от соцсетей для дипломатов
Социальные сети, включая Twitter, помогают дипломатам доносить свою позицию в условиях отсутствия очных встреч из-за коронавируса, этот удобный инструмент нужно РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:47
2021-02-09T12:47
россия
михаил ульянов
twitter
в мире
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ВЕНА, 9 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Социальные сети, включая Twitter, помогают дипломатам доносить свою позицию в условиях отсутствия очных встреч из-за коронавируса, этот удобный инструмент нужно использовать, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, на фоне пандемии очень много дипломатических миссий в Вене перешли в режим самоизоляции, доступны либо видеосвязь, либо телефонные переговоры, чего, безусловно, недостаточно для нормального функционирования дипкорпуса.Он подчеркнул, что соцсети удобны для дипломатической работы. Кроме того, добавил Ульянов, международные отношения вступили в какой-то новый этап, существенно отличающийся от того, что было прежде."Отчасти это связано с новыми информационными технологиями, и, как вы видите, идет, по сути дела, информационная война против нашей страны. Социальные сети дают возможность на это реагировать в духе Маяковского – "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо". В целом, не знаю, насколько Twitter действенный инструмент, но то, что он полезный, это несомненно. Он расширяет возможности. Этот новый инструмент можно и нужно использовать", - заключил постпред.
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россия, михаил ульянов, twitter, в мире

Постпред России в Вене оценил пользу от соцсетей для дипломатов

12:47 09.02.2021
 
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Маргарита Костив
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Социальные сети, включая Twitter, помогают дипломатам доносить свою позицию в условиях отсутствия очных встреч из-за коронавируса, этот удобный инструмент нужно использовать, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, на фоне пандемии очень много дипломатических миссий в Вене перешли в режим самоизоляции, доступны либо видеосвязь, либо телефонные переговоры, чего, безусловно, недостаточно для нормального функционирования дипкорпуса.
"В этих условиях соцсети, включая Twitter, дают возможность доносить нашу позицию до тех, кому она интересна, в том числе в венском дипкорпусе. Twitter постпредства и мой аккаунт читают многие коллеги. Часто, придя на беседу, начинают со слов: "Видели Ваш твит, но, пожалуйста, поясните дополнительно, что думает Россия вот по этому поводу?". Объясняем", - рассказал Ульянов.
Он подчеркнул, что соцсети удобны для дипломатической работы. Кроме того, добавил Ульянов, международные отношения вступили в какой-то новый этап, существенно отличающийся от того, что было прежде.
"Отчасти это связано с новыми информационными технологиями, и, как вы видите, идет, по сути дела, информационная война против нашей страны. Социальные сети дают возможность на это реагировать в духе Маяковского – "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо". В целом, не знаю, насколько Twitter действенный инструмент, но то, что он полезный, это несомненно. Он расширяет возможности. Этот новый инструмент можно и нужно использовать", - заключил постпред.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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РоссияМихаил УльяновTwitterВ мире
 
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