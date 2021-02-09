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В ОП назвали число выявленных в соцсетях призывов к незаконным акциям
В ОП назвали число выявленных в соцсетях призывов к незаконным акциям
Экспертами Лиги безопасного интернета зафиксировано свыше 600 тысяч публикаций с призывами к несогласованным акциям в соцсетях, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:54
2021-02-09T09:54
россия
лига безопасного интернета
общественная палата рф
соцсети
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экспертами Лиги безопасного интернета зафиксировано свыше 600 тысяч публикаций с призывами к несогласованным акциям в соцсетях, сообщила РИА Новости глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.По данным экспертов и участников Лиги безопасного интернета, как рассказала общественница, в социальных сетях Tik Tok, Twitter, Instagram, Facebook и ВКонтакте среди детей были массово распространены видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных акциях 23, 31 января и 2 февраля, которые "были созданы по единым шаблонам" и продвигались профессионалами с помощью определенных технологий."При этом на площадке Tik Tok таргетированная реклама была настроена на аудиторию 11-12 лет. Всего экспертами было зафиксировано свыше 600 тысяч публикаций с призывами к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных митингах. Кроме этого, выявлено большое количество публикаций с призывами к применению насилия в отношении мирных граждан и сотрудников полиции", - отметила Мизулина.Пик активности распространения сообщений, как уточнила член ОП РФ, пришелся на 19-23 января, ко второй несогласованной акции насчитывалось уже в четыре раза меньше публикаций.По мнению экспертов Лиги, распространение подобного числа публикаций в столь короткий срок невозможно без непосредственного участия самих IT-площадок в этом процессе."Лига безопасного интернета неоднократно заявляла о необходимости регулирования их деятельности на территории России. Мы призываем законодательно обязать иностранные IT-платформы создать юридические лица на территории России, чтобы они открыто работали в нашей стране, платили налоги и соблюдали требования закона. Соответствующие предложения по изменению законодательства председатель попечительского совета Национального центра помощи детям (Лига безопасного интернета входит в состав - ред.) Елена Мильская направила спикеру Государственной Думы и председателю Совета Федерации", - добавила Мизулина.
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россия, лига безопасного интернета, общественная палата рф, соцсети, общество

В ОП назвали число выявленных в соцсетях призывов к незаконным акциям

09:54 09.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экспертами Лиги безопасного интернета зафиксировано свыше 600 тысяч публикаций с призывами к несогласованным акциям в соцсетях, сообщила РИА Новости глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
По данным экспертов и участников Лиги безопасного интернета, как рассказала общественница, в социальных сетях Tik Tok, Twitter, Instagram, Facebook и ВКонтакте среди детей были массово распространены видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных акциях 23, 31 января и 2 февраля, которые "были созданы по единым шаблонам" и продвигались профессионалами с помощью определенных технологий.
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"При этом на площадке Tik Tok таргетированная реклама была настроена на аудиторию 11-12 лет. Всего экспертами было зафиксировано свыше 600 тысяч публикаций с призывами к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных митингах. Кроме этого, выявлено большое количество публикаций с призывами к применению насилия в отношении мирных граждан и сотрудников полиции", - отметила Мизулина.
Пик активности распространения сообщений, как уточнила член ОП РФ, пришелся на 19-23 января, ко второй несогласованной акции насчитывалось уже в четыре раза меньше публикаций.
"Но изменился их характер: ко второй акции было очень много призывов к применению насилия в отношении сотрудников полиции и мирных граждан, советы, как изготовить взрывчатые вещества, коктейли Молотова, и призывы брать с собой арматуру", - сообщила Мизулина.
По мнению экспертов Лиги, распространение подобного числа публикаций в столь короткий срок невозможно без непосредственного участия самих IT-площадок в этом процессе.
"Лига безопасного интернета неоднократно заявляла о необходимости регулирования их деятельности на территории России. Мы призываем законодательно обязать иностранные IT-платформы создать юридические лица на территории России, чтобы они открыто работали в нашей стране, платили налоги и соблюдали требования закона. Соответствующие предложения по изменению законодательства председатель попечительского совета Национального центра помощи детям (Лига безопасного интернета входит в состав - ред.) Елена Мильская направила спикеру Государственной Думы и председателю Совета Федерации", - добавила Мизулина.
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