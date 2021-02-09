https://ria.ru/20210209/sotsseti-1596621753.html

В ОП назвали число выявленных в соцсетях призывов к незаконным акциям

В ОП назвали число выявленных в соцсетях призывов к незаконным акциям

Экспертами Лиги безопасного интернета зафиксировано свыше 600 тысяч публикаций с призывами к несогласованным акциям в соцсетях, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:54

2021-02-09T09:54

2021-02-09T09:54

россия

лига безопасного интернета

общественная палата рф

соцсети

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экспертами Лиги безопасного интернета зафиксировано свыше 600 тысяч публикаций с призывами к несогласованным акциям в соцсетях, сообщила РИА Новости глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.По данным экспертов и участников Лиги безопасного интернета, как рассказала общественница, в социальных сетях Tik Tok, Twitter, Instagram, Facebook и ВКонтакте среди детей были массово распространены видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных акциях 23, 31 января и 2 февраля, которые "были созданы по единым шаблонам" и продвигались профессионалами с помощью определенных технологий."При этом на площадке Tik Tok таргетированная реклама была настроена на аудиторию 11-12 лет. Всего экспертами было зафиксировано свыше 600 тысяч публикаций с призывами к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных митингах. Кроме этого, выявлено большое количество публикаций с призывами к применению насилия в отношении мирных граждан и сотрудников полиции", - отметила Мизулина.Пик активности распространения сообщений, как уточнила член ОП РФ, пришелся на 19-23 января, ко второй несогласованной акции насчитывалось уже в четыре раза меньше публикаций.По мнению экспертов Лиги, распространение подобного числа публикаций в столь короткий срок невозможно без непосредственного участия самих IT-площадок в этом процессе."Лига безопасного интернета неоднократно заявляла о необходимости регулирования их деятельности на территории России. Мы призываем законодательно обязать иностранные IT-платформы создать юридические лица на территории России, чтобы они открыто работали в нашей стране, платили налоги и соблюдали требования закона. Соответствующие предложения по изменению законодательства председатель попечительского совета Национального центра помощи детям (Лига безопасного интернета входит в состав - ред.) Елена Мильская направила спикеру Государственной Думы и председателю Совета Федерации", - добавила Мизулина.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лига безопасного интернета, общественная палата рф, соцсети, общество