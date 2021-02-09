https://ria.ru/20210209/sobesedovanie-1596638970.html

Рособранадзор рассказал, как пройдет собеседование в девятых классах

Рособранадзор рассказал, как пройдет собеседование в девятых классах

В 70% российских регионов итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах пройдет в очной форме, в остальных - в комбинированной, с использованием... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:23

2021-02-09T11:23

2021-02-09T11:59

социальный навигатор

сн_образование

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В 70% российских регионов итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах пройдет в очной форме, в остальных - в комбинированной, с использованием дистанционных технологий, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Всего в собеседовании примут участие более 1,4 миллиона девятиклассников. Третий год итоговое собеседование проводится для девятиклассников как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации.Отмечается, что в 2021 году в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, по решению региональных органов исполнительной власти, итоговое собеседование может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.Уточняется, что во всех пунктах проведения итогового собеседования будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.Итоговое собеседование оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для выпускников, получивших "незачет" или не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 10 марта и 17 мая.

https://sn.ria.ru/20201218/navigator-podgotovki-1589856022.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/oge-1593048191.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество