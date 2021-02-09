Рособранадзор рассказал, как пройдет собеседование в девятых классах
11:23 09.02.2021 (обновлено: 11:59 09.02.2021)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В 70% российских регионов итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах пройдет в очной форме, в остальных - в комбинированной, с использованием дистанционных технологий, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Всего в собеседовании примут участие более 1,4 миллиона девятиклассников. Третий год итоговое собеседование проводится для девятиклассников как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации.
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Отмечается, что в 2021 году в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, по решению региональных органов исполнительной власти, итоговое собеседование может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.
"В 70% регионов собеседование будет проведено в традиционном очном формате, в остальных – в комбинированном, с использованием как очной, так и дистанционной формы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что во всех пунктах проведения итогового собеседования будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.
Итоговое собеседование оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для выпускников, получивших "незачет" или не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 10 марта и 17 мая.