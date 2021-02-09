Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/sobesedovanie-1596638970.html
Рособранадзор рассказал, как пройдет собеседование в девятых классах
Рособранадзор рассказал, как пройдет собеседование в девятых классах
В 70% российских регионов итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах пройдет в очной форме, в остальных - в комбинированной, с использованием... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:23
2021-02-09T11:59
социальный навигатор
сн_образование
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571375141_0:51:3026:1753_1920x0_80_0_0_0fec47e45beec8dd36f6c9020048b8fc.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В 70% российских регионов итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах пройдет в очной форме, в остальных - в комбинированной, с использованием дистанционных технологий, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Всего в собеседовании примут участие более 1,4 миллиона девятиклассников. Третий год итоговое собеседование проводится для девятиклассников как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации.Отмечается, что в 2021 году в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, по решению региональных органов исполнительной власти, итоговое собеседование может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.Уточняется, что во всех пунктах проведения итогового собеседования будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.Итоговое собеседование оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для выпускников, получивших "незачет" или не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 10 марта и 17 мая.
https://sn.ria.ru/20201218/navigator-podgotovki-1589856022.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/oge-1593048191.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571375141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82e1b035174ce31451b0fc9f4f5529cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособранадзор рассказал, как пройдет собеседование в девятых классах

11:23 09.02.2021 (обновлено: 11:59 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В 70% российских регионов итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах пройдет в очной форме, в остальных - в комбинированной, с использованием дистанционных технологий, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Всего в собеседовании примут участие более 1,4 миллиона девятиклассников. Третий год итоговое собеседование проводится для девятиклассников как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации.
Досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 11:11
ФИПИ запустил навигатор для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Отмечается, что в 2021 году в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, по решению региональных органов исполнительной власти, итоговое собеседование может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.
"В 70% регионов собеседование будет проведено в традиционном очном формате, в остальных – в комбинированном, с использованием как очной, так и дистанционной формы", - говорится в сообщении.
Пробная сдача Единого государственного экзамена без участия школьников в средней школе №87 города Казани - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 16:33Сказано в эфире
Эксперт: формат ОГЭ надо менять
Уточняется, что во всех пунктах проведения итогового собеседования будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.
Итоговое собеседование оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для выпускников, получивших "незачет" или не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 10 марта и 17 мая.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния