https://ria.ru/20210209/sobaki-1596654988.html
Мэр Салехарда спас женщину с ребенком от агрессивных собак
Мэр Салехарда спас женщину с ребенком от агрессивных собак
Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский пришел на помощь местной жительнице и ее дочке, которых на улице преследовали агрессивные собаки, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:42
2021-02-09T12:42
2021-02-09T12:42
хорошие новости
алексей титовский
салехард
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский пришел на помощь местной жительнице и ее дочке, которых на улице преследовали агрессивные собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ранее в соцсети "ВКонтакте" жительница Салехарда разместила публикацию, в которой поблагодарила градоначальника. По словам женщины, две собаки преследовали ее и дочь на улице, рычали, лаяли и мешали идти. Она отметила, что Титовский проезжал мимо, остановился и помог им перейти на другую улицу.Глава города подтвердил, что во вторник стал свидетелем "агрессивного поведения со стороны домашних собак". "Такие ситуации напоминают о необходимости повысить ответственность владельцев животных за нарушение правил выгула. Напомню, на региональном уровне будет рассмотрен такой законопроект", - приводит пресс-служба слова Титовского.В администрации уточнили, что в рамках муниципального контракта местная компания отлавливает бездомных животных, вакцинирует, стерилизует и возвращает на улицу. Отлов животных без владельцев производится на основании заявки, а также при патрулировании и обнаружении их на территории города. В прошлом году указанные процедуры прошли 426 бродячих животных, в этом году - 26.
https://ria.ru/20210209/pozhar-1596645422.html
https://ria.ru/20210121/sobaki-1593973700.html
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алексей титовский, салехард
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости.
Глава Салехарда
(ЯНАО) Алексей Титовский
пришел на помощь местной жительнице и ее дочке, которых на улице преследовали агрессивные собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" жительница Салехарда разместила публикацию, в которой поблагодарила градоначальника. По словам женщины, две собаки преследовали ее и дочь на улице, рычали, лаяли и мешали идти. Она отметила, что Титовский проезжал мимо, остановился и помог им перейти на другую улицу.
"Действительно, такой инцидент имел место. Собаки были в ошейниках, не бездомные, а на самовыгуле... В районе, где произошел инцидент, в течение суток будет произведен отлов", - сказали в мэрии.
Глава города подтвердил, что во вторник стал свидетелем "агрессивного поведения со стороны домашних собак". "Такие ситуации напоминают о необходимости повысить ответственность владельцев животных за нарушение правил выгула. Напомню, на региональном уровне будет рассмотрен такой законопроект", - приводит пресс-служба слова Титовского.
В администрации уточнили, что в рамках муниципального контракта местная компания отлавливает бездомных животных, вакцинирует, стерилизует и возвращает на улицу. Отлов животных без владельцев производится на основании заявки, а также при патрулировании и обнаружении их на территории города. В прошлом году указанные процедуры прошли 426 бродячих животных, в этом году - 26.
"В ближайшее время в Салехарде появится приют для безнадзорных животных, рассчитанный на содержание 140 кошек и собак", - добавили в муниципалитете.