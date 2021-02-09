Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210209/sobaki-1596654988.html
Мэр Салехарда спас женщину с ребенком от агрессивных собак
Мэр Салехарда спас женщину с ребенком от агрессивных собак
Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский пришел на помощь местной жительнице и ее дочке, которых на улице преследовали агрессивные собаки, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:42
2021-02-09T12:42
хорошие новости
алексей титовский
салехард
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577724862_0:329:1084:939_1920x0_80_0_0_2dec1577d6d5c07443a1ce30a62f02f8.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский пришел на помощь местной жительнице и ее дочке, которых на улице преследовали агрессивные собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ранее в соцсети "ВКонтакте" жительница Салехарда разместила публикацию, в которой поблагодарила градоначальника. По словам женщины, две собаки преследовали ее и дочь на улице, рычали, лаяли и мешали идти. Она отметила, что Титовский проезжал мимо, остановился и помог им перейти на другую улицу.Глава города подтвердил, что во вторник стал свидетелем "агрессивного поведения со стороны домашних собак". "Такие ситуации напоминают о необходимости повысить ответственность владельцев животных за нарушение правил выгула. Напомню, на региональном уровне будет рассмотрен такой законопроект", - приводит пресс-служба слова Титовского.В администрации уточнили, что в рамках муниципального контракта местная компания отлавливает бездомных животных, вакцинирует, стерилизует и возвращает на улицу. Отлов животных без владельцев производится на основании заявки, а также при патрулировании и обнаружении их на территории города. В прошлом году указанные процедуры прошли 426 бродячих животных, в этом году - 26.
https://ria.ru/20210209/pozhar-1596645422.html
https://ria.ru/20210121/sobaki-1593973700.html
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577724862_0:227:1084:1040_1920x0_80_0_0_3d7dbbbd8cf12e15571381360a75b595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей титовский, салехард

Мэр Салехарда спас женщину с ребенком от агрессивных собак

12:42 09.02.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации СалехардаГлава города Салехарда Алексей Титовский
Глава города Салехарда Алексей Титовский - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : пресс-служба администрации Салехарда
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский пришел на помощь местной жительнице и ее дочке, которых на улице преследовали агрессивные собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" жительница Салехарда разместила публикацию, в которой поблагодарила градоначальника. По словам женщины, две собаки преследовали ее и дочь на улице, рычали, лаяли и мешали идти. Она отметила, что Титовский проезжал мимо, остановился и помог им перейти на другую улицу.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 11:53Хорошие новости
На Алтае росгвардеец вынес из огня пожилую женщину
"Действительно, такой инцидент имел место. Собаки были в ошейниках, не бездомные, а на самовыгуле... В районе, где произошел инцидент, в течение суток будет произведен отлов", - сказали в мэрии.
Глава города подтвердил, что во вторник стал свидетелем "агрессивного поведения со стороны домашних собак". "Такие ситуации напоминают о необходимости повысить ответственность владельцев животных за нарушение правил выгула. Напомню, на региональном уровне будет рассмотрен такой законопроект", - приводит пресс-служба слова Титовского.
Бездомная собака в приюте В добрые руки - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 11:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Как вести себя при встрече с бродячими собаками?
В администрации уточнили, что в рамках муниципального контракта местная компания отлавливает бездомных животных, вакцинирует, стерилизует и возвращает на улицу. Отлов животных без владельцев производится на основании заявки, а также при патрулировании и обнаружении их на территории города. В прошлом году указанные процедуры прошли 426 бродячих животных, в этом году - 26.
"В ближайшее время в Салехарде появится приют для безнадзорных животных, рассчитанный на содержание 140 кошек и собак", - добавили в муниципалитете.
 
Хорошие новостиАлексей ТитовскийСалехард
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния