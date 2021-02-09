https://ria.ru/20210209/sobaka-spasatel-1596687454.html

В России выбрали лучшую служебную собаку-спасателя

В России выбрали лучшую служебную собаку-спасателя

Восьмилетний бордер-колли Акай из Калининградской области признан лучшей служебной собакой-спасателем 2020 года по итогам ежегодного конкурса "Лучшие собаки... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:28

2021-02-09T15:28

2021-02-09T17:05

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Восьмилетний бордер-колли Акай из Калининградской области признан лучшей служебной собакой-спасателем 2020 года по итогам ежегодного конкурса "Лучшие собаки России", сообщает МЧС.Акай родился в 2013 году. Основная специализация пса породы бордер-колли — поиск пропавших в лесу людей. Только в прошлом году Акай стал участником 32 поисково-спасательных операций.Однажды он помог отыскать в болотистой местности женщину с ребенком, которые блуждали в лесу два дня. За это время потерявшиеся ушли довольно далеко, поэтому эвакуировать их пришлось с помощью вертолета.Конкурс "Лучшие собаки России" проводится с 2017 года. Участие в нем принимают лучшие кинологи силовых структур и их питомцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/sobaki-1596205851.html

россия

калининградская область

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, общество