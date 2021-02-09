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https://ria.ru/20210209/sobaka-spasatel-1596687454.html
В России выбрали лучшую служебную собаку-спасателя
В России выбрали лучшую служебную собаку-спасателя
Восьмилетний бордер-колли Акай из Калининградской области признан лучшей служебной собакой-спасателем 2020 года по итогам ежегодного конкурса "Лучшие собаки... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:28
2021-02-09T17:05
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Восьмилетний бордер-колли Акай из Калининградской области признан лучшей служебной собакой-спасателем 2020 года по итогам ежегодного конкурса "Лучшие собаки России", сообщает МЧС.Акай родился в 2013 году. Основная специализация пса породы бордер-колли — поиск пропавших в лесу людей. Только в прошлом году Акай стал участником 32 поисково-спасательных операций.Однажды он помог отыскать в болотистой местности женщину с ребенком, которые блуждали в лесу два дня. За это время потерявшиеся ушли довольно далеко, поэтому эвакуировать их пришлось с помощью вертолета.Конкурс "Лучшие собаки России" проводится с 2017 года. Участие в нем принимают лучшие кинологи силовых структур и их питомцы.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, общество

В России выбрали лучшую служебную собаку-спасателя

15:28 09.02.2021 (обновлено: 17:05 09.02.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииВ номинации "Лучшая служебная собака – спасатель России" победила собака Акай, которая служит в МЧС России порядка 8 лет
В номинации Лучшая служебная собака – спасатель России победила собака Акай, которая служит в МЧС России порядка 8 лет - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Восьмилетний бордер-колли Акай из Калининградской области признан лучшей служебной собакой-спасателем 2020 года по итогам ежегодного конкурса "Лучшие собаки России", сообщает МЧС.

"Собака работает в тандеме со спасателем 2-го класса поисково-спасательного отряда МЧС по Калининградской области Александром Александровым, который в 2020 году стал лучшим спасателем — кинологом МЧС России", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Акай родился в 2013 году. Основная специализация пса породы бордер-колли — поиск пропавших в лесу людей. Только в прошлом году Акай стал участником 32 поисково-спасательных операций.
Однажды он помог отыскать в болотистой местности женщину с ребенком, которые блуждали в лесу два дня. За это время потерявшиеся ушли довольно далеко, поэтому эвакуировать их пришлось с помощью вертолета.
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"Собака аттестована на работу с двумя кинологами — это значит, что может полноценно выполнять свои функции с каждым из них. Стоит отметить, что эта порода очень быстро обучаема и считается самой интеллектуальной среди собак", — подчеркивает МЧС .

Конкурс "Лучшие собаки России" проводится с 2017 года. Участие в нем принимают лучшие кинологи силовых структур и их питомцы.
 
Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьОбщество
 
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