В России выбрали лучшую служебную собаку-спасателя
15:28 09.02.2021 (обновлено: 17:05 09.02.2021)
© Фото : МЧС РоссииВ номинации "Лучшая служебная собака – спасатель России" победила собака Акай, которая служит в МЧС России порядка 8 лет
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Восьмилетний бордер-колли Акай из Калининградской области признан лучшей служебной собакой-спасателем 2020 года по итогам ежегодного конкурса "Лучшие собаки России", сообщает МЧС.
"Собака работает в тандеме со спасателем 2-го класса поисково-спасательного отряда МЧС по Калининградской области Александром Александровым, который в 2020 году стал лучшим спасателем — кинологом МЧС России", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Акай родился в 2013 году. Основная специализация пса породы бордер-колли — поиск пропавших в лесу людей. Только в прошлом году Акай стал участником 32 поисково-спасательных операций.
Однажды он помог отыскать в болотистой местности женщину с ребенком, которые блуждали в лесу два дня. За это время потерявшиеся ушли довольно далеко, поэтому эвакуировать их пришлось с помощью вертолета.
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"Собака аттестована на работу с двумя кинологами — это значит, что может полноценно выполнять свои функции с каждым из них. Стоит отметить, что эта порода очень быстро обучаема и считается самой интеллектуальной среди собак", — подчеркивает МЧС .
Конкурс "Лучшие собаки России" проводится с 2017 года. Участие в нем принимают лучшие кинологи силовых структур и их питомцы.