https://ria.ru/20210209/snegopad-1596665404.html
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Европейской России
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Европейской России
Сильный снегопад с ветром прогнозируется в центре европейской территории России во второй половине недели, сообщил журналистам научный руководитель... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:32
2021-02-09T13:32
2021-02-09T13:37
россия
роман вильфанд
общество
гидрометцентр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сильный снегопад с ветром прогнозируется в центре европейской территории России во второй половине недели, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник.Он также уточнил, что высота снега увеличится на 25-30 сантиметров.Как сообщил Вильфанд, синоптики выпустили предупреждение о том, что предстоящий снегопад является опасным погодным явлением и будет сопровождаться усилением ветра.
https://ria.ru/20210208/moroz-1596581559.html
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россия, роман вильфанд, общество, гидрометцентр