https://ria.ru/20210209/snegopad-1596665404.html

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Европейской России

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Европейской России

Сильный снегопад с ветром прогнозируется в центре европейской территории России во второй половине недели, сообщил журналистам научный руководитель... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:32

2021-02-09T13:32

2021-02-09T13:37

россия

роман вильфанд

общество

гидрометцентр

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сильный снегопад с ветром прогнозируется в центре европейской территории России во второй половине недели, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник.Он также уточнил, что высота снега увеличится на 25-30 сантиметров.Как сообщил Вильфанд, синоптики выпустили предупреждение о том, что предстоящий снегопад является опасным погодным явлением и будет сопровождаться усилением ветра.

https://ria.ru/20210208/moroz-1596581559.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, общество, гидрометцентр