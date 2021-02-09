https://ria.ru/20210209/smartfon-1596564933.html

Десять необычных способов продлить жизнь старому смартфону

Десять необычных способов продлить жизнь старому смартфону

Менять телефон раз в год-два считается нормой. Старые же просто копятся дома. Однако эксперты советуют не спешить от них избавляться. Смартфон даже с убитым... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:00

2021-02-09T08:00

2021-02-09T08:12

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Менять телефон раз в год-два считается нормой. Старые же просто копятся дома. Однако эксперты советуют не спешить от них избавляться. Смартфон даже с убитым аккумулятором еще пригодится. Вот несколько сценариев.Друг автомобилистаТелефон, проработавший пять-семь лет, с безнадежно севшим аккумулятором, может стать интересным устройством для автомобиля. Например, головным. Одно из лучших приложений для этого разработали в Google на собственной операционной системе — Android Auto. Работает не только с современными мультимедийными системами, но и автономно на смартфоне. А если в магнитоле есть Bluetooth или разъем AUX, получится воспроизводить в штатных колонках аудио или использовать их для громкой связи. В приложении собраны все нужные функции, крупно прорисованный интерфейс. Вопрос с интернетом решаем — просто раздаете его по Wi-Fi с основной трубки. Есть и альтернативные программы с подобным функционалом. Нужно только продумать крепление гаджета на автомобильную панель и питание.Немолодой смартфон можно применять как навигатор и видеорегистратор. С первым все понятно: запустили программу — и в путь. Видеорегистратор получится, например, благодаря известной программе DailyRoads Voyager. Но нужно быть готовым к роликам не очень высокого качества. Смартфонная оптика не слишком приспособлена к скорости, да и опять же крепление к стеклу надо изобретать.GPS-модуль смартфона тоже пригодится — и не только автомобилисту. В частности, как трекер, записывающий маршрут, — функция, востребованная велосипедистами. Они же нередко используют старенькие гаджеты на Android или iOS как велокомпьютер. Программ для этого в GooglePlay и AppStore множество, а их суть сводится к спидометру, расчету дистанции, трекингу и количеству сожженных калорий.Центр мультимедиаСмартфон подойдет на роль домашней мультимедиа-станции. Причем вариантов немало. Самый простой — подключить к колонке по AUX и использовать как FM-приемник. Но эфирное радио уже не слишком популярно. Поэтому коннектим к Bluetooth-колонке или аудиосистеме и запускаем любой онлайн-сервис с музыкой или подкастами. Хорошо бы озаботиться какой-то подставкой и постоянным питанием.Старый смартфон, а лучше даже планшет, легко превратить в настольную фоторамку. Особенно если у него IPS-экран и, соответственно, не выгорают пиксели. Еще одна функция — часы с будильником. Программ, выводящих покрупнее время на экран, в магазинах приложений хватает, а с будильником совсем просто — сойдет и стандартный. Даже новые смартфоны (за редким исключением) не умеют измерять температуру окружающего воздуха. Но почему бы не сделать из ненужного телефона климатическую станцию: загружаем, например, Gismeteo — и с Wi-Fi у нас всегда есть актуальный прогноз погоды. Наконец, некоторые производители добавляют в устройства инфракрасный порт для управления бытовой техники. Например, Xiaomi — старенький Redmi будет исправно исполнять обязанности универсального пульта. Ну а если телевизор новый, можно управлять им со смартфона по Bluetooth — программ для этого предостаточно. Компьютеризация и поиск внеземного разумаИз устаревшего смартфона получится контроллер для компьютера или планшета. Тут сценариев масса. Хотите тачпад из экрана Android-смартфона — устанавливаем, скажем, Serverless Bluetooth Keyboard & Mouse. Программа создает сенсорную панель не только для ПК, но и других устройств на операционке Google. Гораздо более продвинута Unified Remote, есть версии для Android и iOS. Помимо функций мыши и клавиатуры, здесь предусмотрен доступ к файловой системе, пульт управления мультимедиа, питанием компьютера и так далее. Только на ПК нужно установить клиента.Отслуживший свое гаджет пригодится любителям ретроигр на компьютере или другом смартфоне. Программа Bt Controller превратит его в джойстик. В программе есть скины и раскладки, которые маскируются под самые разные консоли прошлых лет. Даже действует виброотклик, если, конечно, не умер вибромоторчик.Основные камеры многих немолодых трубок снимают куда качественнее обычных веб-камер. Интересное для этого приложение — IP Webcam, открывающее большие возможности, в том числе и по удаленному доступу к вебке. Изображение со смартфона можно просматривать в браузере. И что особенно важно — в видеочате.Сделать из смартфона или планшета второй экран для компьютера и перетащить туда окно или чат — почему бы и нет? Достаточно установить программу Spacedesk (Android и iOS). Естественно, чем мощнее смартфон, тем лучше второй экран.Наконец, если очень хочется задействовать дополнительные вычислительные возможности не только для себя, но и на благо человечества, списанный в утиль гаджет готов этому помочь. Как известно, человека на Луну запустили с компьютером, слабее старенького Android-смартфона. Скачиваем приложение BOINC, предлагающее на выбор проекты для вычислений. Допустим, для поиска внеземного разума. Приложение участвует в вычислениях только на зарядке и с выключенным экраном. Прогресс виден на главной странице, обычно за ночь устройство успевает обработать несколько заданий.

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

https://ria.ru/20201210/smartfon-1588487099.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gps, google, google android, apple ios, гаджеты, технологии