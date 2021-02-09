https://ria.ru/20210209/sim-karty-1596612364.html

В России хотят по умолчанию ставить "родительский контроль" на сим-карты

В России хотят по умолчанию ставить "родительский контроль" на сим-карты

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает провайдерам мобильной связи при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:09

2021-02-09T08:09

2021-02-09T08:09

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает провайдерам мобильной связи при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять сервис "родительского контроля", который позволял бы исключить доступ к запрещенной информации.Всемирный день безопасного интернета отмечают 9 февраля.Также детский омбудсмен отметила, что для повышения безопасности детей в интернете важно сопровождение несовершеннолетних, которые в той или иной степени оказались вовлечены в деструктивные группы.

https://ria.ru/20210121/rospotrebnadzor-1594065092.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, общество