В России хотят по умолчанию ставить "родительский контроль" на сим-карты
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает провайдерам мобильной связи при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять сервис "родительского контроля", который позволял бы исключить доступ к запрещенной информации.
Всемирный день безопасного интернета отмечают 9 февраля.
"Мы предлагаем провайдерам при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять сервис "родительского контроля", который позволял бы исключить доступ к запрещенной информации. Именно мобильные устройства для выхода в интернет подростки используют чаще всего", - рассказала Кузнецова РИА Новости.
Также детский омбудсмен отметила, что для повышения безопасности детей в интернете важно сопровождение несовершеннолетних, которые в той или иной степени оказались вовлечены в деструктивные группы.
"Их нельзя бросать без внимания. С каждым из них нужно работать, выявляя причины, по которым они увлеклись таким контентом, и предоставить альтернативу, возможность проявить себя в созидательной деятельности, вовлекая в реальную созидательную офлайн-активность, обеспечивая доступное дополнительное образование и организованный досуг. И, конечно, стараться быть ближе, больше общаться, искать и находить это время для того, чтобы услышать и понять друг друга", - подчеркнула Кузнецова.