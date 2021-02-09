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Госдума приняла во II чтении проект о штрафах за нарушения на митингах
Госдума приняла во II чтении проект о штрафах за нарушения на митингах
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:28
2021-02-09T15:28
россия
дмитрий вяткин
единая россия
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в РФ.Автором проекта стал депутат Дмитрий Вяткин (ЕР).Инициативой предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.Проект предполагает повышение размеров штрафов за подобное правонарушение для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. Также предлагается, что альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.Также проектом предлагается, что перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В редакции второго чтения предлагается ввести санкции и для должностных лиц: штраф предлагается от 15 до 30 тысяч рублей.Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч. В редакции второго чтения санкция в виде обязательных работ для граждан исключается.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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россия, дмитрий вяткин, единая россия, общество

Госдума приняла во II чтении проект о штрафах за нарушения на митингах

15:28 09.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в РФ.
Автором проекта стал депутат Дмитрий Вяткин (ЕР).
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Инициативой предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.
Проект предполагает повышение размеров штрафов за подобное правонарушение для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. Также предлагается, что альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
Также проектом предлагается, что перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В редакции второго чтения предлагается ввести санкции и для должностных лиц: штраф предлагается от 15 до 30 тысяч рублей.
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Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч. В редакции второго чтения санкция в виде обязательных работ для граждан исключается.
 
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