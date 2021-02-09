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В МВД посоветовали не публиковать свои персональные данные в Сети
В МВД посоветовали не публиковать свои персональные данные в Сети
Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, нужно не распространять во всемирной сети свои персональные данные, посоветовал первый заместитель начальника бюро... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:24
2021-02-09T14:24
2021-02-09T14:24
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, нужно не распространять во всемирной сети свои персональные данные, посоветовал первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.
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