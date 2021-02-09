https://ria.ru/20210209/set-1596676361.html

В МВД посоветовали не публиковать свои персональные данные в Сети

В МВД посоветовали не публиковать свои персональные данные в Сети

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, нужно не распространять во всемирной сети свои персональные данные, посоветовал первый заместитель начальника бюро... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:24

2021-02-09T14:24

2021-02-09T14:24

россия

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, нужно не распространять во всемирной сети свои персональные данные, посоветовал первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.

россия

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2021

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