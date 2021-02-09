https://ria.ru/20210209/sdelka-1596649338.html

Ульянов назвал условие возращения США к ядерной сделке

Ульянов назвал условие возращения США к ядерной сделке

Возвращение США в Совместный всеобъемлющей план действий (СВПД) по иранской ядерной программе должно предусматривать отмену санкций против Тегерана и полное... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:12

2021-02-09T12:12

2021-02-09T12:26

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

иран

сша

в мире

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ВЕНА, 9 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Возвращение США в Совместный всеобъемлющей план действий (СВПД) по иранской ядерной программе должно предусматривать отмену санкций против Тегерана и полное выполнение Ираном обязательств, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Для прогресса по ядерной сделке необходим контакт США и Ирана, многосторонняя неофициальная встреча в рамках СВПД была бы приемлемой, заявил Михаил Ульянов."Конечно, для того чтобы двинуться вперед, необходим контакт в первую очередь между Тегераном и Вашингтоном. К двусторонним контактам с американцами, насколько я понимаю, иранцы пока не готовы, но многосторонняя неофициальная встреча в составе нынешних участников СВПД и американцев, возможно, для всех будет приемлемой", - сказал Ульянов.По его словам, самое главное сейчас – начать предметное обсуждение и наметить схему дальнейших шагов, нечто вроде "дорожной карты", которая была бы достаточно реалистичной и позволила бы вернуться к нормальному функционированию ядерной сделки в достаточно короткие сроки.Россия приветствует изменения в позиции США по ядерной сделке с Ираном, готова к плодотворному и конструктивному сотрудничеству, заявил Михаил Ульянов."Мы, безусловно, приветствуем значительные и в целом позитивные изменения в позиции США и были бы готовы к плодотворному, конструктивному сотрудничеству с американской стороной в рамках осуществления этой сделки", - сказал он.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.Белый дом ранее сообщил о намерении Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.

https://ria.ru/20210127/iran-1594741717.html

https://ria.ru/20210123/dialog-1594256295.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, иран, сша, в мире