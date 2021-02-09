https://ria.ru/20210209/sdelka-1596649338.html
Ульянов назвал условие возращения США к ядерной сделке
Ульянов назвал условие возращения США к ядерной сделке
Возвращение США в Совместный всеобъемлющей план действий (СВПД) по иранской ядерной программе должно предусматривать отмену санкций против Тегерана и полное... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:12
2021-02-09T12:12
2021-02-09T12:26
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
иран
сша
в мире
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ВЕНА, 9 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Возвращение США в Совместный всеобъемлющей план действий (СВПД) по иранской ядерной программе должно предусматривать отмену санкций против Тегерана и полное выполнение Ираном обязательств, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Для прогресса по ядерной сделке необходим контакт США и Ирана, многосторонняя неофициальная встреча в рамках СВПД была бы приемлемой, заявил Михаил Ульянов."Конечно, для того чтобы двинуться вперед, необходим контакт в первую очередь между Тегераном и Вашингтоном. К двусторонним контактам с американцами, насколько я понимаю, иранцы пока не готовы, но многосторонняя неофициальная встреча в составе нынешних участников СВПД и американцев, возможно, для всех будет приемлемой", - сказал Ульянов.По его словам, самое главное сейчас – начать предметное обсуждение и наметить схему дальнейших шагов, нечто вроде "дорожной карты", которая была бы достаточно реалистичной и позволила бы вернуться к нормальному функционированию ядерной сделки в достаточно короткие сроки.Россия приветствует изменения в позиции США по ядерной сделке с Ираном, готова к плодотворному и конструктивному сотрудничеству, заявил Михаил Ульянов."Мы, безусловно, приветствуем значительные и в целом позитивные изменения в позиции США и были бы готовы к плодотворному, конструктивному сотрудничеству с американской стороной в рамках осуществления этой сделки", - сказал он.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.Белый дом ранее сообщил о намерении Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.
https://ria.ru/20210127/iran-1594741717.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, иран, сша, в мире
ВЕНА, 9 фев - РИА Новости, Маргарита Костив.
Возвращение США
в Совместный всеобъемлющей план действий (СВПД
) по иранской ядерной программе должно предусматривать отмену санкций против Тегерана и полное выполнение Ираном
обязательств, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
.
"В ходе предварительных дискуссий никто, вроде бы, не рассматривает вариант, при котором американцы без возвращения в СВПД сняли бы свои санкции. Рассматривается все в комплексе – и санкции нужно отменять, и Тегерану нужно возвращаться к полному выполнению своих обязательств. И все это в рамках потенциального возвращения американцев в состав участников сделки", - сказал Ульянов.
Для прогресса по ядерной сделке необходим контакт США и Ирана, многосторонняя неофициальная встреча в рамках СВПД была бы приемлемой, заявил Михаил Ульянов.
"Конечно, для того чтобы двинуться вперед, необходим контакт в первую очередь между Тегераном и Вашингтоном. К двусторонним контактам с американцами, насколько я понимаю, иранцы пока не готовы, но многосторонняя неофициальная встреча в составе нынешних участников СВПД и американцев, возможно, для всех будет приемлемой", - сказал Ульянов.
По его словам, самое главное сейчас – начать предметное обсуждение и наметить схему дальнейших шагов, нечто вроде "дорожной карты", которая была бы достаточно реалистичной и позволила бы вернуться к нормальному функционированию ядерной сделки в достаточно короткие сроки.
"Этап, когда можно было делать многочисленные заявления из столиц, часто отличающиеся одно от другого в каких-то достаточно важных моментах, мне кажется, уже позади, это не то, что нам требуется", - отметил дипломат.
Россия приветствует изменения в позиции США по ядерной сделке с Ираном, готова к плодотворному и конструктивному сотрудничеству, заявил Михаил Ульянов.
"Мы, безусловно, приветствуем значительные и в целом позитивные изменения в позиции США и были бы готовы к плодотворному, конструктивному сотрудничеству с американской стороной в рамках осуществления этой сделки", - сказал он.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Белый дом ранее сообщил о намерении Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.