https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596658539.html

В Кремле оценили идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям

В Кремле оценили идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям

В Кремле считают, что де-юре призывы к санкциям против РФ не являются изменой родине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив при этом об... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:59

2021-02-09T12:59

2021-02-09T13:00

россия

фонд борьбы с коррупцией

госдума рф

джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что де-юре призывы к санкциям против РФ не являются изменой родине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив при этом об инициативе в Госдумы приравнять это к преступлению.Ранее сообщалось, что совет Госдумы решил создать рабочую группу, которая по поручению председателя палаты Вячеслава Володина займется проработкой вопроса об уголовной ответственности за действия, которые могут нанести ущерб гражданам или экономике РФ. Володин, комментируя письмо Фонда борьбы с коррупцией* к президенту США Джо Байдену с предложением ввести санкции против ряда граждан РФ, не исключил наказание по УК за подобнее действия.Он также отметил, что де-факто вполне очевидно отношение подавляющего большинства россиян к таким действиям."Очевидно, что востребованность таких инициатив есть, и очевидно, что она будет пользоваться, такая инициатива, большой поддержкой", - заявил Песков журналистам.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.Как следует из копий письма, которые помимо Washington Post приводят в Twitter журналисты BuzzFeed News, датированное 29 января послание адресовано президенту США Джо Байдену, а также направлено американским госдепу, минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится директор ФБК* Владимир Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. Ашурков просит американского президента ввести санкции против названных лиц в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Ранее Песков заявлял, что ФБК* этим своим призывом к США де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596629951.html

https://ria.ru/20210208/dollar-1596039453.html

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россия, фонд борьбы с коррупцией, госдума рф, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире