https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596622076.html

Эксперт предположил, какими будут возможные санкции ЕС против России

Эксперт предположил, какими будут возможные санкции ЕС против России

Возможные санкции ЕС против России будут носить точечный характер, скорее всего, будет расширен "черный список" физических и юридических лиц, заявил РИА Новости РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:58

2021-02-09T09:58

2021-02-09T09:58

россия

жозеп боррель

мария захарова

мгимо

дмитрий песков

швеция

москва

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Возможные санкции ЕС против России будут носить точечный характер, скорее всего, будет расширен "черный список" физических и юридических лиц, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своего визита в Москву не исключил, что в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека.Но это не окажет серьёзного воздействия на Россию или на фон двусторонних отношений, считает Топорнин. Больше в данном случае волнует генеральный подход сторон, уточнил он.Как заявили ранее в МИД РФ, критические высказывания Борелля о России по прилёту в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве, заявили в МИД РФ. В Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов. Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что высылка европейских дипломатов стала следствием действий некоторых загранпредставительств на фоне незаконных акций; выслав трех дипломатов ЕС, Россия четко продемонстрировала, что не будет это терпеть.

https://ria.ru/20210208/dollar-1596039453.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/sanktsii-1596548372.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/zakharova-1596584270.html

россия

швеция

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, мария захарова, мгимо, дмитрий песков, швеция, москва