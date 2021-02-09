Эксперт предположил, какими будут возможные санкции ЕС против России
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своего визита в Москву не исключил, что в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека.
"Они не хотели вводить санкции, может быть, они как раз ждали визит Борреля.... Неделю назад, они не хотели вводить санкции, но теперь они опять могут вернуться к этому. Я не думаю, что эти санкции будут носить широкоформатный, стратегический характер, скорее всего, как и раньше, они будут носить точечный характер, если, конечно, они будут. Что это значит? Что будет дополнен "черный список", в котором будет запрещен въезд на территорию ЕС и у которых (попавших в список - ред.) будут заморожены активы. Понятно, что это будут люди, наверное, связанные с прокуратурой, отвечающие за МВД, ФСБ, ОМОН, наверное, затронет судейский корпус", - сказал он в беседе с агентством.
Но это не окажет серьёзного воздействия на Россию или на фон двусторонних отношений, считает Топорнин. Больше в данном случае волнует генеральный подход сторон, уточнил он.
"Об этом Боррель и говорил – что мы находимся на перекрёстке, где важно понять, каким курсом идти дальше. По его мнению, Россия занимается самодистанцированием… Его визит в Москву произвел на него крайне негативное впечатление. По мнению Борреля, Россия не хочет выстраивать конструктивные отношения с Европой и из этого они теперь будут исходить. То есть, мы ожидаем нового ухудшения (отношений – ред.)", - подчеркнул он.
Как заявили ранее в МИД РФ, критические высказывания Борелля о России по прилёту в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве, заявили в МИД РФ. В Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов. Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что высылка европейских дипломатов стала следствием действий некоторых загранпредставительств на фоне незаконных акций; выслав трех дипломатов ЕС, Россия четко продемонстрировала, что не будет это терпеть.