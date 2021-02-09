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Стюардесса рассказала, что происходит, если в самолете кто-то умирает
Стюардесса рассказала, что происходит, если в самолете кто-то умирает
Стюардесса в социальной сети TikTok рассказала, как действуют бортпроводники в случае, если в полете умирает пассажир, сообщает Express. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T00:38
2021-02-09T00:38
2021-02-09T00:38
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Стюардесса в социальной сети TikTok рассказала, как действуют бортпроводники в случае, если в полете умирает пассажир, сообщает Express."Если кого-то обнаружат на его месте бездыханным, то мы проверим пульс и все такое, — сказала она. — Но если случился сердечный приступ, например, и человек умер, мы буквально ничего не можем с этим поделать. Мы просто подождем, пока не доберемся до места назначения". По ее словам, бортпроводники постараются минимизировать дискомфорт тех, кто сидит рядом, накрыв мертвое тело одеялом.Если это возможно, они переместят покойного на пустой ряд в задней части самолета.При этом пассажир не объявляется мертвым до тех пор, пока борт не приземлится. Только медицинские работники могут официально констатировать смерть.
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туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Стюардесса в социальной сети TikTok рассказала, как действуют бортпроводники в случае, если в полете умирает пассажир, сообщает
Express.
"Если кого-то обнаружат на его месте бездыханным, то мы проверим пульс и все такое, — сказала она. — Но если случился сердечный приступ, например, и человек умер, мы буквально ничего не можем с этим поделать. Мы просто подождем, пока не доберемся до места назначения".
По ее словам, бортпроводники постараются минимизировать дискомфорт тех, кто сидит рядом, накрыв мертвое тело одеялом.
Если это возможно, они переместят покойного на пустой ряд в задней части самолета.
При этом пассажир не объявляется мертвым до тех пор, пока борт не приземлится. Только медицинские работники могут официально констатировать смерть.