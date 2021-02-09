https://ria.ru/20210209/samara-1596718654.html

В Самаре погибли две школьницы

В Самаре погибли две школьницы

Прокуратура начала проверку после гибели двух девочек в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Самарской области. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:05

2021-02-09T18:05

2021-02-09T22:41

россия

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 9 фев — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после гибели двух девочек в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Самарской области.Она добавила, что проверкой также охвачена работа органов профилактики, на место происшествия выезжал прокурор региона Сергей Берижицкий.В пресс-службе областного СУ СК сообщили, что выясняются все обстоятельства происшествия.В городском департаменте образования РИА Новости рассказали, что девочки учились на отлично, во вторник были на всех уроках.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самара, самарская область, происшествия