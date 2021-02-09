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В Самаре погибли две школьницы
В Самаре погибли две школьницы
Прокуратура начала проверку после гибели двух девочек в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Самарской области. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:05
2021-02-09T18:05
2021-02-09T22:41
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САМАРА, 9 фев — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после гибели двух девочек в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Самарской области.Она добавила, что проверкой также охвачена работа органов профилактики, на место происшествия выезжал прокурор региона Сергей Берижицкий.В пресс-службе областного СУ СК сообщили, что выясняются все обстоятельства происшествия.В городском департаменте образования РИА Новости рассказали, что девочки учились на отлично, во вторник были на всех уроках.
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россия, самара, самарская область, происшествия
САМАРА, 9 фев — РИА Новости.
Прокуратура начала проверку после гибели двух девочек в Самаре
, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Самарской области
.
"Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту смерти двух девочек в городе Самаре. Организована прокурорская проверка, выясняются обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, климат в семьях погибших детей, школе", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что проверкой также охвачена работа органов профилактики, на место происшествия выезжал прокурор региона Сергей Берижицкий.
В пресс-службе областного СУ СК сообщили, что выясняются все обстоятельства происшествия.
В городском департаменте образования РИА Новости рассказали, что девочки учились на отлично, во вторник были на всех уроках.