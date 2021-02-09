https://ria.ru/20210209/saklery-1596537228.html

Почем опиум для народа?

Почем опиум для народа?

В США продолжается сага о Саклерах. Туристам хорошо известна эта фамилия. Саклеры — видные меценаты, и отделы, названные в их честь, есть в самых престижных... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:00

2021-02-09T08:00

2021-02-09T13:19

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В США продолжается сага о Саклерах. Туристам хорошо известна эта фамилия. Саклеры — видные меценаты, и отделы, названные в их честь, есть в самых престижных музеях мира — от Метрополитен до Лувра, от Гуггенхайма до Королевской художественной академии. "Современными Медичи" называют это семейство прикормленные искусствоведы.Саклеры развернули целую рекламную кампанию своего чудо-лекарства. По мировым массмедиа прокатилась волна публикаций о том, что любая, даже незначительная боль постыдна, унизительна, непоправимо ухудшает качество жизни, ведет к стрессам и чревата летальным исходом. Заодно шла борьба с "опиофобией".Семейство фармацевтов откровенно подкупало медицинское сообщество. За хвалебные отзывы на оксиконтин платились огромные гонорары. Рядовых врачей вывозили на конференции и семинары, селили в дорогих отелях, дарили подарки — и все ради того, чтобы убедить их выписывать побольше нового лекарства.Вскоре оксиконтин начали прописывать от всего: от мигреней, от болей в мышцах, от артрита, от зубной боли. Доктора не предупреждали пациентов о возможности привыкания, даже когда это стало уже очевидным фактом. Неимущим больным первую дозу давали бесплатно — так неожиданно Саклеры ввели в медицинскую практику расхожий прием наркодельцов.К 2000 году обезболивающее приносило Саклерам по миллиарду долларов в год. А пациент, выпив упаковку лекарства, приходил за рецептом на следующую. Соскочить он не мог: начиналась ломка.Оксиконтином барыжили на черном рынке. От передозировки умирали десятки тысяч людей в год. Родственники подавали на Purdue Pharma в суд, но компания каждый раз откупалась. В 2007 году руководство фирмы заключило досудебную сделку, признав свою вину в том, что знало об ошибочности мнения врачей, будто оксиконтин слабее морфина, но ничего не предпринимало в связи с этим. Это было сделано умышленно — по американским законам дважды судить за одно преступление нельзя. В 2014 году FDA разрешило рекламировать опиоидные обезболивающие для детей от 11 лет. К тому времени американские врачи выписывали по 250 миллионов рецептов на опиоиды в год. Американцы потребляли треть всех опиоидов, производившихся в мире.Интересно, что если бы не Дональд Трамп, то на весь этот ужас никто не обратил бы внимания. Дрессированная американская пресса никогда не пошла бы против таких авторитетных богатеев, как Саклеры, а местная Фемида, по видимости, была скуплена на корню так же, как и медицинское сообщество.Только когда президент Трамп сказал, что в стране бушует настоящая опиоидная эпидемия, и объявил чрезвычайное положение в здравоохранении, что-то стало меняться. Против Purdue Pharma и лично Саклеров начали возбуждать уголовные дела и вести масштабные расследования.В ноябре Трамп проиграл выборы, а Purdue Pharma опять заключила досудебное соглашение. Руководство призналось в подкупе врачей и других аферах. Компанию обязали выплатить 8,3 миллиарда долларов, но получить их с банкрота будет невозможно.Лично Саклеры отделались выплатой 220 миллионов долларов. В декабре Кейт и Дэвида Саклер вызвали в конгресс США и слегка пожурили, причем Дэвид заявил, что считает свое поведение "законным и моральным".На днях сделку с правосудием заключил давний партнер Саклеров — лидер мирового консалтинга McKinsey & Co. С 2003 года фирма советовала Purdue Pharma, как лучше разгонять продажи оксиконтина. За это McKinsey & Company заплатит впечатляющий штраф в 600 миллионов долларов — около пяти процентов своей годовой выручки.Интересно, что до этого консалтинговая компания регулярно впутывалась в разные скандалы. То опекаемая ими фирма Enron заключает такие бессмысленные сделки, что в одночасье банкротится, оставляя без работы больше двадцати тысяч человек.То за торговлю инсайдерской информацией присаживается на нары бывший гендиректор McKinsey Раджат Гупта — и это несмотря на то, что его пытается отмазать от тюрьмы сам Билл Гейтс. То внезапно у консалтинговой фирмы обнаруживается собственный хедж-фонд объемом почти десять миллиардов долларов. Он показывает удивительную доходность, и немедленно возникают подозрения, что сотрудники McKinsey банально используют инсайдерскую информацию, которую получают от своих клиентов, для прибыльной игры на рынке. Компания даже не считает нужным толком ответить на эти обвинения.И несмотря на это, McKinsey остается самой влиятельной и могущественной конторой в мире консалтинга. Институт деловой репутации, кажется, похоронен диким постмодернистским капитализмом окончательно.Ровно та же история происходит на наших глазах и с кланом Саклеров. Они открыто развязали опиумную войну против своих соотечественников, а теперь будут безнаказанно наслаждаться завоеванным богатством, по-прежнему входя в элиту элит американского общества. Это в эпоху классического капитализма предприниматели обдирали как липку, морили голодом и подсаживали на наркотики население дальних стран. Сегодня они, похоже, взялись за собственных соотечественников.С уходом Трампа про опиоидную эпидемию постараются забыть. Дрессированная пресса замолчит как по команде. А тем временем американцев в массовом порядке уже подсаживают на марихуану.Делают это отнюдь не какие-то картели или отдельные наркоторговцы. Марихуана официально объявлена лекарственным средством во многих штатах США. Власти продвигают ее и на федеральном уровне, и на низовом.Министерства здравоохранения разных штатов один за другим принимают свои программы по навязыванию пациентам марихуаны. Наркотик якобы спасает от зубной и головной боли, снимает стресс, помогает при глаукоме, гепатите и ВИЧ, показан при эпилепсии и болезни Альцгеймера — ну в общем, работает словно средневековая панацея. Список заболеваний и симптомов, при которых врач может выписать рецепт на марихуану, практически бесконечен. Публикуется это все на официальных сайтах Минздрава.В массовом сознании давно уже произошел переворот. Американский обыватель уверен, что алкоголь и табак несут вред здоровью, а от марихуаны одна только польза. У любого незаинтересованного наблюдателя складывается впечатление, что приучение населения к наркотикам является осознанной и целеустремленной политикой властей США.Ее радостно косплеит руководство таких государственных новообразований, как Украина — Верховная рада только что одобрила легализацию марихуаны. Декриминализация наркотиков — это, пожалуй, единственный внятный пункт программы Алексея Навального. Подобного шага ждут и от Светланы Тихановской. Вероятно, прогрессивные политики понимают, что принять их электорат способен только под кайфом.

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

https://ria.ru/20181028/1531568867.html

https://ria.ru/20160530/1440897438.html

https://ria.ru/20210124/kharris-1594183316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200530/1572135868.html

https://ria.ru/20210127/referendum--1594808233.html

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