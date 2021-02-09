https://ria.ru/20210209/rubl-1596543201.html

В три раза меньше: что будет с курсом рубля после решения Минфина

В три раза меньше: что будет с курсом рубля после решения Минфина

Минфин резко сократил покупку валюты в рамках бюджетного правила — интервенции уменьшились втрое. С чем это связано и как скажется на курсе рубля, который вновь РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:00

2021-02-09T08:00

2021-02-09T08:08

северный поток — 2

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минфин резко сократил покупку валюты в рамках бюджетного правила — интервенции уменьшились втрое. С чем это связано и как скажется на курсе рубля, который вновь находится под санкционным давлением, — в материале РИА Новости.В три раза меньшеВ январе Минфин впервые с марта приступил к покупке валюты на внутреннем рынке на основе бюджетного правила, то есть исходя из дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, возникающих благодаря превышению цен на нефть над базовым уровнем.С 15 января по 4 февраля руководствовались месячным прогнозом — 73,5 миллиарда рублей, а также отклонением фактических нефтегазовых доходов от ожидаемого за декабрь (32,7 миллиарда). В итоге потратили 106,3 миллиарда рублей, или 7,1 миллиарда рублей в день.Теперь закупки резко сокращаются для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ): с 5 февраля по 4 марта — 2,4 миллиарда в день, всего — 45,6 миллиарда. В итоге в ФНБ поступит 0,6 миллиарда долларов."Снижение валютных интервенций связано с подорожанием нефти, приблизившейся к 60 долларам за баррель. Это, в свою очередь, результат повышения спроса на топливо из-за снятия ковидных ограничений, массовой вакцинации и, как следствие, усиления деловой активности", — указывает финансовый аналитик Артем Звездин."В феврале дополнительные нефтегазовые доходы, по оценке Минфина, составят 47,1 миллиарда рублей, вот с учетом отклонения в январе и получилась такая сумма на покупку валюты с 5 февраля по 4 марта — 45,6 миллиарда, или 2,4 миллиарда в день", — добавляет аналитик "КСП Капитал" Михаил Беспалов.Мера поддержкиКак отмечают эксперты, Минфину приходится лавировать между потребностями бюджета, стратегическими задачами по наполнению ФНБ и мерами по сдерживанию внутренних цен. Доходы от экспорта нефти в феврале уменьшатся. Поэтому снижение интервенций можно рассматривать как меру прямой поддержки рублю."Сочетание сократившихся закупок валюты и дорожающей нефти позволило рублю противостоять укреплению доллара на глобальном рынке Forex. Во всяком случае, действия Минфина послужили поводом для начала игры за рубль, и появился шанс на движение курса в сторону диапазона 70-72", — поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков АО "Открытие Брокер".Санкционное давлениеС другой стороны, после ареста Алексея Навального усилились санкционные риски. Евросоюз и президент США Джо Байден высказывались решительно. В результате в конце января рубль опустился до 75,5 к доллару и 91,61 к евро.Схожее мнение озвучил и Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. "Для Евросоюза важнее интересы собственных граждан, в том числе дешевый газ по "Северному потоку — 2". Вероятно, нас ждут мягкие персональные санкции ЕС и более жесткие американские (в том числе запрет на покупку российского госдолга), а также персональные санкции против лиц, по мнению Навального, причастных к его "отравлению", судьи, вынесшей приговор, и еще 35 фамилий из списка", — предполагает он.Риски заложеныАналитики сходятся в том, что нынешний курс российской валюты уже учитывает санкционные риски, хотя международная ситуация до сих пор неясная.Так называемая геополитическая премия за риск — это порядка двух рублей. То есть доллар стоил бы 72-73 прямо сейчас, если бы не политика, уточняет Геннадий Салыч из банка "Фридом Финанс". Таким образом, после того как объявят санкции и рынок оценит их эффект, рубль постепенно вернется к значениям, обусловленным фундаментальными экономическими факторами. Дорожающая нефть и снижение объемов валютных закупок Минфина добавят этому процессу динамики.

https://ria.ru/20210202/ekonomika-1595535261.html

https://ria.ru/20210122/dolg-1593838412.html

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика