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"Роскосмос" ищет варианты дополнительной поддержки космонавтов
"Роскосмос" ищет варианты дополнительной поддержки космонавтов
"Роскосмос" рассматривает вопрос о помощи отряду космонавтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:18
2021-02-09T10:18
сергей кудь-сверчков
россия
центр подготовки космонавтов
роскосмос
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Роскосмос" рассматривает вопрос о помощи отряду космонавтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Так в "Роскосмосе" прокомментировали публикацию "МК" о том, что некоторые российские космонавты не хотят подчиняться Центру подготовки космонавтов и просят перевести их в прямое подчинение госкорпорации. Согласно публикации, с переходом космонавтов под крыло "Роскосмоса", у них должны вырасти зарплаты и увеличиться возможность трудоустройства после завершения карьеры в ракетно-космической отрасли.В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" числятся 35 человек.Из проекта постановления правительства РФ, опубликованного ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, стало известно, что российским космонавтам планируют увеличить зарплату. В настоящее время кандидаты в космонавты в РФ получают зарплату до 100 тысяч рублей в месяц, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тысяч, рассказал ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
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сергей кудь-сверчков, россия, центр подготовки космонавтов, роскосмос

"Роскосмос" ищет варианты дополнительной поддержки космонавтов

10:18 09.02.2021
 
© Фото : РоскосмосКосмонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на МКС
Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на МКС - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Роскосмос" рассматривает вопрос о помощи отряду космонавтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Так в "Роскосмосе" прокомментировали публикацию "МК" о том, что некоторые российские космонавты не хотят подчиняться Центру подготовки космонавтов и просят перевести их в прямое подчинение госкорпорации. Согласно публикации, с переходом космонавтов под крыло "Роскосмоса", у них должны вырасти зарплаты и увеличиться возможность трудоустройства после завершения карьеры в ракетно-космической отрасли.
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"Обсуждаются различные варианты поддержки отряда космонавтов", - сказали в пресс-службе госкорпорации.
В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" числятся 35 человек.
Из проекта постановления правительства РФ, опубликованного ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, стало известно, что российским космонавтам планируют увеличить зарплату. В настоящее время кандидаты в космонавты в РФ получают зарплату до 100 тысяч рублей в месяц, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тысяч, рассказал ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
 
Сергей Кудь-СверчковРоссияЦентр подготовки космонавтовРоскосмос
 
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