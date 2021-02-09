https://ria.ru/20210209/roskosmos-1596625921.html

"Роскосмос" ищет варианты дополнительной поддержки космонавтов

"Роскосмос" ищет варианты дополнительной поддержки космонавтов

"Роскосмос" рассматривает вопрос о помощи отряду космонавтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:18

2021-02-09T10:18

2021-02-09T10:18

сергей кудь-сверчков

россия

центр подготовки космонавтов

роскосмос

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Роскосмос" рассматривает вопрос о помощи отряду космонавтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Так в "Роскосмосе" прокомментировали публикацию "МК" о том, что некоторые российские космонавты не хотят подчиняться Центру подготовки космонавтов и просят перевести их в прямое подчинение госкорпорации. Согласно публикации, с переходом космонавтов под крыло "Роскосмоса", у них должны вырасти зарплаты и увеличиться возможность трудоустройства после завершения карьеры в ракетно-космической отрасли.В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" числятся 35 человек.Из проекта постановления правительства РФ, опубликованного ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, стало известно, что российским космонавтам планируют увеличить зарплату. В настоящее время кандидаты в космонавты в РФ получают зарплату до 100 тысяч рублей в месяц, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тысяч, рассказал ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

https://ria.ru/20210207/gaymorit-1596349958.html

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сергей кудь-сверчков, россия, центр подготовки космонавтов, роскосмос