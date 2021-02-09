В МИД назвали ключевые площадки для решения кризиса на Украине
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что нормандский формат и Контактная группа по Донбассу остаются ключевыми площадками для достижения мирного урегулирования кризиса на Украине.
Дипломат напомнил, что именно по итогам встречи лидеров России, ФРГ, Франции и Украины 6 июня 2014 года в Нормандии оформилась Контактная группа в качестве площадки для прямого диалога между непосредственными сторонами внутриукраинского конфликта – Киевом, Донецком и Луганском - в целях его урегулирования при содействии ОБСЕ и России, а в феврале 2015 года, в аналогичном формате, но уже с подключением в качестве подписантов глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР, был также согласован "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", который заложил принципы политического решения конфликта в Донбассе при обязательном участии Донецка и Луганска. "Комплекс" был закреплен резолюцией 2202 СБ ООН в качестве безальтернативной основы внутриукраинского урегулирования.
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"Тем самым народ Донбасса, восставший против преступных действий майданных деятелей, совершивших государственный переворот, получил возможность в лице своих представителей на переговорном поле отстаивать право на сохранение культурной и языковой идентичности в рамках особого статуса в составе украинского государства", - указал Руденко в интервью РИА Новости.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.