https://ria.ru/20210209/reshenie-1596714145.html

В МИД назвали ключевые площадки для решения кризиса на Украине

В МИД назвали ключевые площадки для решения кризиса на Украине

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что нормандский формат и Контактная группа по Донбассу остаются ключевыми площадками для достижения мирного... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:47

2021-02-09T17:47

2021-02-09T17:47

ситуация в днр и лнр

андрей руденко

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что нормандский формат и Контактная группа по Донбассу остаются ключевыми площадками для достижения мирного урегулирования кризиса на Украине.Дипломат напомнил, что именно по итогам встречи лидеров России, ФРГ, Франции и Украины 6 июня 2014 года в Нормандии оформилась Контактная группа в качестве площадки для прямого диалога между непосредственными сторонами внутриукраинского конфликта – Киевом, Донецком и Луганском - в целях его урегулирования при содействии ОБСЕ и России, а в феврале 2015 года, в аналогичном формате, но уже с подключением в качестве подписантов глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР, был также согласован "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", который заложил принципы политического решения конфликта в Донбассе при обязательном участии Донецка и Луганска. "Комплекс" был закреплен резолюцией 2202 СБ ООН в качестве безальтернативной основы внутриукраинского урегулирования."Тем самым народ Донбасса, восставший против преступных действий майданных деятелей, совершивших государственный переворот, получил возможность в лице своих представителей на переговорном поле отстаивать право на сохранение культурной и языковой идентичности в рамках особого статуса в составе украинского государства", - указал Руденко в интервью РИА Новости.Он считает, что "и сейчас, и на обозримую перспективу обе эти площадки, несмотря на попытки Киева добиться пересмотра минских соглашений, уйти от прямого диалога с Донбассом и маргинализовать роль Контактной группы, остаются ключевыми инструментами мирного урегулирования кризиса на Украине".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/donbass-1596487412.html

https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596044390.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, андрей руденко, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)