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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РАСПП назвал самый перспективный для российского бизнеса регион Китая
РАСПП назвал самый перспективный для российского бизнеса регион Китая
Согласно результатам исследования Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), наиболее перспективным для инвестиций российского бизнеса... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:07
2021-02-09T13:07
россия-китай: главное
гуандун
москва
гуанчжоу
экономика
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МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно результатам исследования Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), наиболее перспективным для инвестиций российского бизнеса регионом КНР является специальный административный район Сянган (Гонконг), сообщает информационное агентство Regnum.Рейтинг был составлен на основе анализа 39 показателей, в числе которых уровень и динамика экономического развития, интенсивность текущего уровня взаимодействия регионов с Россией, а также показатели финансовой инфраструктуры, налогообложение и общий уровень социально-экономического развития.В результате первое место занял Сянган. Следом за ним идёт провинция Гуандун и её административный центр Гуанчжоу. Замыкает тройку лидеров город центрального подчинения Шанхай. Аутсайдерами рейтинга стали Тибетский автономный район, Цзянси, Нянся-Хуэйский автономный район, Цинхай, Юннань и Хайнань.
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гуандун
москва
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гуандун, москва, гуанчжоу, экономика

РАСПП назвал самый перспективный для российского бизнеса регион Китая

13:07 09.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно результатам исследования Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), наиболее перспективным для инвестиций российского бизнеса регионом КНР является специальный административный район Сянган (Гонконг), сообщает информационное агентство Regnum.
Рейтинг был составлен на основе анализа 39 показателей, в числе которых уровень и динамика экономического развития, интенсивность текущего уровня взаимодействия регионов с Россией, а также показатели финансовой инфраструктуры, налогообложение и общий уровень социально-экономического развития.
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В результате первое место занял Сянган. Следом за ним идёт провинция Гуандун и её административный центр Гуанчжоу. Замыкает тройку лидеров город центрального подчинения Шанхай. Аутсайдерами рейтинга стали Тибетский автономный район, Цзянси, Нянся-Хуэйский автономный район, Цинхай, Юннань и Хайнань.
 
Россия-Китай: ГлавноеГуандунМоскваГуанчжоуЭкономика
 
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