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РАСПП назвал самый перспективный для российского бизнеса регион Китая
РАСПП назвал самый перспективный для российского бизнеса регион Китая
Согласно результатам исследования Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), наиболее перспективным для инвестиций российского бизнеса... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:07
2021-02-09T13:07
2021-02-09T13:07
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гуандун
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гуанчжоу
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МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно результатам исследования Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), наиболее перспективным для инвестиций российского бизнеса регионом КНР является специальный административный район Сянган (Гонконг), сообщает информационное агентство Regnum.Рейтинг был составлен на основе анализа 39 показателей, в числе которых уровень и динамика экономического развития, интенсивность текущего уровня взаимодействия регионов с Россией, а также показатели финансовой инфраструктуры, налогообложение и общий уровень социально-экономического развития.В результате первое место занял Сянган. Следом за ним идёт провинция Гуандун и её административный центр Гуанчжоу. Замыкает тройку лидеров город центрального подчинения Шанхай. Аутсайдерами рейтинга стали Тибетский автономный район, Цзянси, Нянся-Хуэйский автономный район, Цинхай, Юннань и Хайнань.
https://ria.ru/20210202/chuntsin-1595630147.html
гуандун
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гуандун, москва, гуанчжоу, экономика