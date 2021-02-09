https://ria.ru/20210209/region-1596660568.html

РАСПП назвал самый перспективный для российского бизнеса регион Китая

РАСПП назвал самый перспективный для российского бизнеса регион Китая

Согласно результатам исследования Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), наиболее перспективным для инвестиций российского бизнеса... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:07

2021-02-09T13:07

2021-02-09T13:07

россия-китай: главное

гуандун

москва

гуанчжоу

экономика

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МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно результатам исследования Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), наиболее перспективным для инвестиций российского бизнеса регионом КНР является специальный административный район Сянган (Гонконг), сообщает информационное агентство Regnum.Рейтинг был составлен на основе анализа 39 показателей, в числе которых уровень и динамика экономического развития, интенсивность текущего уровня взаимодействия регионов с Россией, а также показатели финансовой инфраструктуры, налогообложение и общий уровень социально-экономического развития.В результате первое место занял Сянган. Следом за ним идёт провинция Гуандун и её административный центр Гуанчжоу. Замыкает тройку лидеров город центрального подчинения Шанхай. Аутсайдерами рейтинга стали Тибетский автономный район, Цзянси, Нянся-Хуэйский автономный район, Цинхай, Юннань и Хайнань.

https://ria.ru/20210202/chuntsin-1595630147.html

гуандун

москва

гуанчжоу

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2021

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гуандун, москва, гуанчжоу, экономика