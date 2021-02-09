https://ria.ru/20210209/reaktor-1596726933.html

В России в 2028 году хотят ввести в строй самый мощный научный реактор

В России в 2028 году хотят ввести в строй самый мощный научный реактор

Ввод в эксплуатацию в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР намечен на 2028 год, следует из... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:44

2021-02-09T18:44

2021-02-09T19:00

ядерные технологии

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР намечен на 2028 год, следует из материалов, представленных во вторник на торжественном заседании в госкорпорации "Росатом", посвященном Дню российской науки.Ключевые планируемые события в рамках проекта МБИР на 2021-2028 годы были отмечены в презентации выступившего на заседании руководителя направления проектного офиса перспективных технологий управляющей компании научного дивизиона Росатома АО "Наука и инновации" Александра Курского.Согласно данным из презентации, в 2027 году планируется получить лицензию на эксплуатацию реакторной установки и до конца того же года выполнить физический пуск реактора. На 2028 год запланирован энергетический пуск МБИР с вводом его в эксплуатацию в четвертом квартале того же года.Многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке предприятия Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область). Как считается, МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе по сравнению с ныне действующими установками сократится в несколько раз.На базе МБИР намечено создать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов РФ в мире.Однако в последние годы проект МБИР буксовал. Строительство реактора началось в сентябре 2015 года, тогда сроком ввода МБИР в эксплуатацию назывался 2020 год. В годовом отчете НИИАР за 2018 год говорилось, что сдача реактора в промышленную эксплуатацию намечена на 2025 год. После этого график вновь "уехал вправо".В ноябре 2020 года Росатом заключил новый договор генподряда на строительство реактора МБИР. Договор заключен с компанией "Институт "Оргэнергострой", выступающей лидером консорциума подрядчиков по всем основным видам работ. В состав консорциума также вошли страховые, лизинговые компании и банки-партнеры. Ранее за строительство реактора МБИР отвечала компания "Уралэнергострой".МБИР сконструирован предприятием Росатома АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва). В 2019 году главный конструктор исследовательских и изотопных реакторов НИКИЭТ Игорь Третьяков заявил в интервью РИА Новости, что медлить с пуском реактора МБИР ни в коем случае нельзя, поскольку США заявили о начале разработки у себя подобной установки под названием VTR.

https://ria.ru/20210208/reaktor-1596511374.html

https://ria.ru/20200617/1573068849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии