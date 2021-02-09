https://ria.ru/20210209/rasslablenie-1596600463.html

Врач объяснил, почему опасно расслабляться после прививки от коронавируса

Врач объяснил, почему опасно расслабляться после прививки от коронавируса

Вакцинировался и больше не опасен для окружающих? Почему это не так, в интервью радио Sputnik рассказал вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина"... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T02:11

2021-02-09T02:11

2021-02-09T04:13

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вакцинировался и больше не опасен для окружающих? Почему это не так, в интервью радио Sputnik рассказал вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.По его словам, люди, которые сделали прививку от COVID-19, не должны расслабляться и думать, что они больше не могут быть заразными и не могут сами заразиться. Небольшой риск заражения все же остается, правда, если оно и произойдет, то болезнь не будет протекать в тяжелой форме, отметил Тимаков. Кроме того, как отметил врач, после вакцинации человек и сам может быть источником инфекции и представлять опасность для окружающих.Врач посоветовал после вакцинации усилить бдительность и внимательно следить за состоянием своего здоровья. Нельзя исключать вероятность того, что прививка была сделана в момент, когда человек уже заразился какой-нибудь вирусной инфекцией, но еще не знает об этом."Человек, который сделал прививку от коронавирусной инфекции, может, теоретически, находиться в инкубационном периоде и действительно заболеть каким-то вирусным заболеванием, теми же ОРВИ, гриппом или коронавирусом. Сам отличить их симптомы от прививочной реакции он не сможет и будет думать, что это реакция на прививку, а на самом деле у него может протекать инфекционное заболевание", – пояснил Тимаков.Пускать этот процесс на самотек нельзя, нужно обязательно проконсультироваться с врачом и поставить его в известность о том, что вас тревожит после прививки. Если возникают аллергические реакции, высокая температура, сильно выраженные головные или мышечные боли, одышка, кашель, насморк, боли в горле, особенно если эти реакции длительные, больше трех-пяти дней, это может быть уже не реакция на вакцинацию, а симптомы какого-то заболевания. Только специалист может это определить и назначить необходимое лечение, подчеркнул Тимаков.

https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596321335.html

https://ria.ru/20210207/reabilitatsiya-1596381214.html

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вакцинация россиян от covid-19, евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество