Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210209/rakety-1596639806.html
В "Роскосмосе" рассказали, когда одноразовые ракеты выгоднее многоразовых
В "Роскосмосе" рассказали, когда одноразовые ракеты выгоднее многоразовых
Многоразовые ракеты выгоднее при запусках широкого спектра грузов, при одинаковой же полезной нагрузке лучше использовать одноразовые носители, полагает... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:26
2021-02-09T11:26
хочу стать космонавтом
никита казинский
россия
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590335095_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_a569dc8792f42368d59e8c52e65d4cef.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Многоразовые ракеты выгоднее при запусках широкого спектра грузов, при одинаковой же полезной нагрузке лучше использовать одноразовые носители, полагает гендиректор "Организации "Агат" (головной экономический научно-исследовательский институт "Роскосмоса") Никита Казинский."Многоразовость – вопрос сложный, точнее многопараметрический. Если сравнивать возможности одноразовой и многоразовой ракеты-носителя для одинаковой полезной нагрузки во всех пусках, то эффективнее одноразовая, но если предполагается запуск широкого спектра грузов, в том числе меньших, чем грузоподъемность ракеты, то ответ может быть обратным - многоразовость выгоднее", - сказал специалист в интервью РИА Новости.По его словам, ответить на вопрос, с какого количества пусков многоразовость в ракетной технике становится выгодной, до выпуска эскизного проекта по конкретной ракете невозможно."Выгода (суммарная маржинальность проекта) зависит от программы пусков и типов полезных нагрузок, объемов наземной экспериментальной отработки для сокращенного выпуска составных частей в случае многоразовости, стоимости восстановления повторно используемых агрегатов и многого другого", - рассказал Казинский.Многоразовость - один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. В США в настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания SpaceX, а также Blue Origin - в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.Ранее сообщалось, что в 2020 году Ракетно-космический центр "Прогресс" по заданию "Роскосмоса" приступил к разработке эскизного проекта многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" с ракетно-динамической (как у ракет Falcon 9) системой посадки. Помимо того, в прошлом году головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш по заданию Фонда перспективных исследований начал проектирование крылатой ракеты-носителя "Крыло-СВ".Читайте полный текст интервью Никиты Казинского &gt;&gt;
https://ria.ru/20201224/angara-1590795744.html
https://ria.ru/20210209/raketa-1596625208.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590335095_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_3a2c8ec6684a72604e0767db0cb89307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никита казинский, россия, космос - риа наука, роскосмос

В "Роскосмосе" рассказали, когда одноразовые ракеты выгоднее многоразовых

11:26 09.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей "Союз-2" на территории АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре
Сборка ракет-носителей Союз-2 на территории АО РКЦ Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Многоразовые ракеты выгоднее при запусках широкого спектра грузов, при одинаковой же полезной нагрузке лучше использовать одноразовые носители, полагает гендиректор "Организации "Агат" (головной экономический научно-исследовательский институт "Роскосмоса") Никита Казинский.
"Многоразовость – вопрос сложный, точнее многопараметрический. Если сравнивать возможности одноразовой и многоразовой ракеты-носителя для одинаковой полезной нагрузки во всех пусках, то эффективнее одноразовая, но если предполагается запуск широкого спектра грузов, в том числе меньших, чем грузоподъемность ракеты, то ответ может быть обратным - многоразовость выгоднее", - сказал специалист в интервью РИА Новости.
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 17:30Хочу стать космонавтом
Генконструктор оценил идею сделать "Ангару" многоразовой
По его словам, ответить на вопрос, с какого количества пусков многоразовость в ракетной технике становится выгодной, до выпуска эскизного проекта по конкретной ракете невозможно.
"Выгода (суммарная маржинальность проекта) зависит от программы пусков и типов полезных нагрузок, объемов наземной экспериментальной отработки для сокращенного выпуска составных частей в случае многоразовости, стоимости восстановления повторно используемых агрегатов и многого другого", - рассказал Казинский.
Многоразовость - один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. В США в настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания SpaceX, а также Blue Origin - в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.
Генеральный директор акционерного общества Организация Агат Никита Казинский - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 10:15
"Новая реальность". Эксперт оценил создание в России ракеты "Амур-СПГ"
Ранее сообщалось, что в 2020 году Ракетно-космический центр "Прогресс" по заданию "Роскосмоса" приступил к разработке эскизного проекта многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" с ракетно-динамической (как у ракет Falcon 9) системой посадки. Помимо того, в прошлом году головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш по заданию Фонда перспективных исследований начал проектирование крылатой ракеты-носителя "Крыло-СВ".
Читайте полный текст интервью Никиты Казинского >>
 
Хочу стать космонавтомНикита КазинскийРоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
Лента новостейМолния