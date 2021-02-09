https://ria.ru/20210209/rakety-1596639806.html

В "Роскосмосе" рассказали, когда одноразовые ракеты выгоднее многоразовых

В "Роскосмосе" рассказали, когда одноразовые ракеты выгоднее многоразовых

Многоразовые ракеты выгоднее при запусках широкого спектра грузов, при одинаковой же полезной нагрузке лучше использовать одноразовые носители, полагает... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:26

2021-02-09T11:26

2021-02-09T11:26

хочу стать космонавтом

никита казинский

россия

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Многоразовые ракеты выгоднее при запусках широкого спектра грузов, при одинаковой же полезной нагрузке лучше использовать одноразовые носители, полагает гендиректор "Организации "Агат" (головной экономический научно-исследовательский институт "Роскосмоса") Никита Казинский."Многоразовость – вопрос сложный, точнее многопараметрический. Если сравнивать возможности одноразовой и многоразовой ракеты-носителя для одинаковой полезной нагрузки во всех пусках, то эффективнее одноразовая, но если предполагается запуск широкого спектра грузов, в том числе меньших, чем грузоподъемность ракеты, то ответ может быть обратным - многоразовость выгоднее", - сказал специалист в интервью РИА Новости.По его словам, ответить на вопрос, с какого количества пусков многоразовость в ракетной технике становится выгодной, до выпуска эскизного проекта по конкретной ракете невозможно."Выгода (суммарная маржинальность проекта) зависит от программы пусков и типов полезных нагрузок, объемов наземной экспериментальной отработки для сокращенного выпуска составных частей в случае многоразовости, стоимости восстановления повторно используемых агрегатов и многого другого", - рассказал Казинский.Многоразовость - один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. В США в настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания SpaceX, а также Blue Origin - в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.Ранее сообщалось, что в 2020 году Ракетно-космический центр "Прогресс" по заданию "Роскосмоса" приступил к разработке эскизного проекта многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" с ракетно-динамической (как у ракет Falcon 9) системой посадки. Помимо того, в прошлом году головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш по заданию Фонда перспективных исследований начал проектирование крылатой ракеты-носителя "Крыло-СВ".Читайте полный текст интервью Никиты Казинского >>

https://ria.ru/20201224/angara-1590795744.html

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никита казинский, россия, космос - риа наука, роскосмос