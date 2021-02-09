https://ria.ru/20210209/rak-1596606386.html

Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы

Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о признаках рака поджелудочной железы. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T03:58

2021-02-09T03:58

2021-02-09T03:58

александр мясников (врач)

россия

рак

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974514_140:217:2855:1744_1920x0_80_0_0_63cc73c4b1ba7fd17e2ed72fe364b261.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о признаках рака поджелудочной железы.По его словам, существует три классических симптома заболевания: боль в желудке, желтуха и снижение веса.Медик относит к другим косвенным симптомам рака поджелудочной железы возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.Мясников называет курение доказанным фактором риска заболевания. При этом до двадцати процентов случаев рака поджелудочной железы можно объяснить наследственностью."Кстати, знаете, что еще важно — низкое количество ликопина, который содержится в красных овощах: помидорах и красном перце", — уточнил врач.Другие факторы риска: избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, неправильное питание, пародонтит. Речь идет о злоупотреблении мясом, колбасами, транс-жирами, отсутствии в рационе овощей и фруктов.

https://rsport.ria.ru/20210204/kishechnik-1596076887.html

https://ria.ru/20210131/rak-1595409438.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, рак, здоровье, общество