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Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о признаках рака поджелудочной железы. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T03:58
2021-02-09T03:58
александр мясников (врач)
россия
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о признаках рака поджелудочной железы.По его словам, существует три классических симптома заболевания: боль в желудке, желтуха и снижение веса.Медик относит к другим косвенным симптомам рака поджелудочной железы возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.Мясников называет курение доказанным фактором риска заболевания. При этом до двадцати процентов случаев рака поджелудочной железы можно объяснить наследственностью."Кстати, знаете, что еще важно — низкое количество ликопина, который содержится в красных овощах: помидорах и красном перце", — уточнил врач.Другие факторы риска: избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, неправильное питание, пародонтит. Речь идет о злоупотреблении мясом, колбасами, транс-жирами, отсутствии в рационе овощей и фруктов.
https://rsport.ria.ru/20210204/kishechnik-1596076887.html
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александр мясников (врач), россия, рак, здоровье, общество

Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы

03:58 09.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о признаках рака поджелудочной железы.
По его словам, существует три классических симптома заболевания: боль в желудке, желтуха и снижение веса.

"Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека", — пояснил Мясников.

Медик относит к другим косвенным симптомам рака поджелудочной железы возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.

"Проявления сахарного диабета тоже часто бывает, задним числом мы понимаем, что это было проявление народившейся онкологии", — отметил он.

Мясников называет курение доказанным фактором риска заболевания. При этом до двадцати процентов случаев рака поджелудочной железы можно объяснить наследственностью.
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"Кстати, знаете, что еще важно — низкое количество ликопина, который содержится в красных овощах: помидорах и красном перце", — уточнил врач.
Другие факторы риска: избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, неправильное питание, пародонтит. Речь идет о злоупотреблении мясом, колбасами, транс-жирами, отсутствии в рационе овощей и фруктов.
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